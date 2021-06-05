我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

疫苗立功 美死亡、確診降破紀錄 皆為去年3月以來新低

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
全美七日平均病例降至1.5萬，是去年3月疫情以來最低，各地正在逐漸恢復正常生活；圖為日前在加州洛杉磯，家長和孩子們在與海豚嬉戲。(Getty Images)
全美七日平均病例降至1.5萬，是去年3月疫情以來最低，各地正在逐漸恢復正常生活；圖為日前在加州洛杉磯，家長和孩子們在與海豚嬉戲。(Getty Images)

美國過去一周單日平均新增病歿人數大減，達到疫情以來新低，凸顯疫苗正在緩解疫情；但專家指出，全美接種率低的州有如「坐以待斃」，恐面臨新一波疫情；由於美國疫情改善，法國外交部4日證實，疫苗接種完畢的美國旅客自9日起可到法國，但須提交陰性篩檢證明。

美國新冠肺炎3日新增432人病歿，不僅少於去年初夏單日約520人病歿的紀錄，更寫下2020年3月疫情之初以來新低；此外，過去一周單日平均新增確診也是自去年3月以來首度降至2萬人，而3日的數字是1萬5030人。

根據約翰霍普金斯大學4日數據，全球新冠肺炎確診1億7232萬7312例，死亡370萬7447人；美國確診3334萬2821例，死亡59萬6996人。

美52.3%成人 已完全接種

聯邦疾病防治中心(CDC)4日數據顯示，全美63.2%成人接種至少一劑新冠疫苗，52.3%成人已接種完畢；65歲以上長者中，接種一劑和接種完畢者分別占86.1%和75.2%。

老年人染疫風險高，其接種率提升有助壓低病歿數字。新冠住院人數也穩定減少；聯邦衛福部(HHS)的最新數據顯示，全美共有2萬4115名染疫住院病患，少於5月前的近4萬人，更遠低於1月中高峰的14萬餘人。

美國新增確診和住院人數穩定下降，表示死亡人數這項延後指標也會持續縮減。

施打率低幾州 恐坐以待斃

各州施打率高低是決定疫情趨勢的重要指標；國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)表示，目前共有12州疫苗施打率已達70%，「我擔心的是那些施打率還差一大截的州，面對下一波疫情爆發，這些州的情勢就好像坐以待斃(sitting ducks)，其實不該出現這種狀況。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也指出：「我擔心這將讓病毒有機會傳播，我們可能會在疫苗施打率低的地區看到疫情反彈，因此當務之急是讓這些社區盡快打疫苗。」

目前疫苗施打率排名最低的州包括阿拉斯加、阿肯色、喬治亞、愛達荷、路易西安納、密西西比、奧克拉荷馬、田納西和懷俄明州；根據CDC統計，全美過去一周單日平均疫苗施打量不到100萬劑，為今年1月以來首見。

法開放美遊客 攜陰性報告

好消息是，法國外交部4日宣布，接種完疫苗的美國旅客從9日起便可到法國觀光，但需持有出發前的陰性檢驗報告，而且尚不清楚要如何證明疫苗接種完畢。

不過美國人到歐盟旅遊仍受限制，歐洲理事會(European Council)3日宣布疫情安全國家，美國未在其列；美國旅客從法國入境歐盟國家時，仍須隔離與檢測。

來源：WWE

美國 疫苗 疫情

上一則

刑案壓力增？川普頻放話再起 共和黨高層憂心

下一則

就業市場喜憂參半 拜登讚歷史性進展

延伸閱讀

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知

台能分到多少美疫苗？白宮：出貨時告知
中國批准3歲以上兒童 可接種科興疫苗

中國批准3歲以上兒童 可接種科興疫苗
法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

法歡迎觀光客 入境管制分顏色 美國是橙區 且只認4疫苗

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

加州疫苗樂透得主出爐15人各得5萬元

熱門新聞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
拜登政府擬外援8000萬劑新冠疫苗，3日公布首波共釋出2500萬劑目前美國使用的三種疫苗，多數將透過「疫苗全球取得機制」(COVAX)分享，或直接與盟國接洽。圖為阿根廷接受由COVAX分享的疫苗。(Getty Images)

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

2021-06-03 21:57
中國在2018年成功完成五隻「複製猴」，美中團隊聯手培養出「人猴胚胎」雖已銷毀，仍引發爭議。(Getty Images)

美中打造「人猴胚胎」生長19天後銷毀 嚇壞國會議員

2021-06-03 02:15
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31

1張圖看疫情：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

2021-06-05 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆