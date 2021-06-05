疫苗立功 美死亡、確診降破紀錄 皆為去年3月以來新低

全美七日平均病例降至1.5萬，是去年3月疫情以來最低，各地正在逐漸恢復正常生活；圖為日前在加州洛杉磯，家長和孩子們在與海豚嬉戲。(Getty Images)

美國 過去一周單日平均新增病歿人數大減，達到疫情 以來新低，凸顯疫苗 正在緩解疫情；但專家指出，全美接種率低的州有如「坐以待斃」，恐面臨新一波疫情；由於美國疫情改善，法國外交部4日證實，疫苗接種完畢的美國旅客自9日起可到法國，但須提交陰性篩檢證明。

美國新冠肺炎3日新增432人病歿，不僅少於去年初夏單日約520人病歿的紀錄，更寫下2020年3月疫情之初以來新低；此外，過去一周單日平均新增確診也是自去年3月以來首度降至2萬人，而3日的數字是1萬5030人。

根據約翰霍普金斯大學4日數據，全球新冠肺炎確診1億7232萬7312例，死亡370萬7447人；美國確診3334萬2821例，死亡59萬6996人。

美52.3%成人 已完全接種

聯邦疾病防治中心(CDC)4日數據顯示，全美63.2%成人接種至少一劑新冠疫苗，52.3%成人已接種完畢；65歲以上長者中，接種一劑和接種完畢者分別占86.1%和75.2%。

老年人染疫風險高，其接種率提升有助壓低病歿數字。新冠住院人數也穩定減少；聯邦衛福部(HHS)的最新數據顯示，全美共有2萬4115名染疫住院病患，少於5月前的近4萬人，更遠低於1月中高峰的14萬餘人。

美國新增確診和住院人數穩定下降，表示死亡人數這項延後指標也會持續縮減。

施打率低幾州 恐坐以待斃

各州施打率高低是決定疫情趨勢的重要指標；國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)表示，目前共有12州疫苗施打率已達70%，「我擔心的是那些施打率還差一大截的州，面對下一波疫情爆發，這些州的情勢就好像坐以待斃(sitting ducks)，其實不該出現這種狀況。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也指出：「我擔心這將讓病毒有機會傳播，我們可能會在疫苗施打率低的地區看到疫情反彈，因此當務之急是讓這些社區盡快打疫苗。」

目前疫苗施打率排名最低的州包括阿拉斯加、阿肯色、喬治亞、愛達荷、路易西安納、密西西比、奧克拉荷馬、田納西和懷俄明州；根據CDC統計，全美過去一周單日平均疫苗施打量不到100萬劑，為今年1月以來首見。

法開放美遊客 攜陰性報告

好消息是，法國外交部4日宣布，接種完疫苗的美國旅客從9日起便可到法國觀光，但需持有出發前的陰性檢驗報告，而且尚不清楚要如何證明疫苗接種完畢。

不過美國人到歐盟旅遊仍受限制，歐洲理事會(European Council)3日宣布疫情安全國家，美國未在其列；美國旅客從法國入境歐盟國家時，仍須隔離與檢測。

來源：WWE