拜登擴大黑名單 禁投資華為等59家中國企業

拜登總統3日簽署行政令，擴大禁止投資華為等59家與中國軍方有關或是屬監控產業的中企。(路透)

拜登總統3日簽署行政命令，宣布禁止投資 與中國 國防和監控科技相關的企業，並點名59家中國企業，包括電信設備供應商華為、最大晶片製造商中芯國際，中國三大電信公司中國移動、中國電信與中國聯通均入列，8月起生效。

雖然這幾家公司在前總統川普時代就被列入黑名單，但相較川普點名48家陸企，拜登政府納入大型國有企業的子公司或附屬公司，擴大投資禁令清單達59家。

華爾街日報報導，拜登此舉表明延續前朝強硬對中政策，將激怒北京，引發投資人恐慌；一名美國 資深官員表示，這是美國在一系列廣泛措施中的一項行動，以強化和中國的競爭，並打擊違背美國利益與價值觀的行為。

拜登總統3日簽署行政令，擴大禁止投資華為等59家與中國軍方有關或是屬監控產業的中企。(中新社)

以最小程度傷害國際市場為原則

一名美國政府資深官員告訴金融時報，新令以最大程度影響被點名企業，最小程度傷害國際市場為原則。

中國外交部發言人汪文斌3日呼籲美國尊重法治與市場，糾正錯誤，且稱中方將採取必要措施維護中國企業的合法權益。

川普投資禁令遭批一網打盡，造成混亂與法律糾紛；拜登政府官員表示，投資禁令清單將由國防部移往財政部主管，由財政部發布，監督經濟制裁措施，俾利有效運作。

白宮指出，新令將在8月2日生效；金融時報報導，投資者在未來12個月內均能交易，以出清持股及撤資，一年期滿就會被禁止交易。

拜登致函聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，除了應對中國國防工業集團帶來的威脅，還發現中國在境外使用監控技術，透過監控加強壓迫或造成嚴重侵害人權行為，對美國國家安全、外交政策與經濟，構成極大威脅。

遏止美資金流入中國防相關產業

此外，拜登也提到，中國監控宗教或民族少數派，透過監控加強施壓或造成嚴重侵害人權問題。

根據白宮的成果清單，拜登所指的監控相關企業，包括協助中國政府監控新疆地區穆斯林的杭州海康威視，與華為技術。

與中國國防相關的企業，有中國航天、中航工業、中國海洋石油集團、中國中鐵、中核集團、中芯國際等。

由中國直接或間接控制的企業則有，中國交通建設集團、中國電子、中國移動、中國電信、中國聯通和熊貓電子等

過去被川普政府點名的小米集團，脫離拜登的投資禁令清單。

行政命令指出，「美國政府將毫不猶豫地以行動遏止美國資金流入與中國國防或相關產業，包括支持中國國防、情報與其他安全研究領域計畫，以及發展監控技術壓迫人權者。」

此外，國防部3日也公布47家在美國經營、涉及軍民融合的中國軍事公司，不少與投資禁令清單重疊，金融時報報導指出，「這與投資禁令無關，而是讓利害關係方廣泛了解這些公司和中國政府有著千絲萬縷的關係。」