「開局順暢」北京：中美經貿已正常溝通

中國商務部發言人高峰表示，中美經貿領域已經開始正常溝通。（中新社）

中國 商務部發言人高峰昨表示，中美經貿領域已經開始正常溝通，雙方同意，下一步要推動中美經貿關係健康穩定發展。

中國副總理劉鶴一周內分別與美國 貿易代表戴琪、財政部長葉倫視訊通話。中國商務部發言人高峰2日日談及劉鶴與戴琪、葉倫通話成果時，作上述表示。

據新華社報導，高峰表示，兩次通話都是50分鐘左右視訊，有幾個特點：首先，雙方溝通開局順暢。在兩次通話中，雙方本著平等和相互尊重的態度，就中美經貿關係、宏觀形勢、國內政策等問題交換了意見。

高峰說，「中美雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經開始正常溝通。」

第二，求同存異是共識。雙方都認為中美經濟、貿易關係十分重要，存在諸多可以合作的領域。雙方也都提出了各自關切的問題。「中方充分考慮國內經濟發展背景和狀態，表達了我們的具體關切。」

第三，從務實解決問題入手。雙方同意，下一步要從有利於中美兩國和整個世界的角度，共同努力，為生產者和消費者務實地解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。

針對美國總統拜登計畫修改對與中國軍隊有關聯企業的投資 禁令，中國外交部發言人汪文斌昨表示，美方應當尊重法治，尊重市場，糾正錯誤，停止採取損害全球金融市場秩序和投資者合法權益的行徑。

汪文斌稱，「美國上屆政府實施針對中國涉軍企業的投資禁令，不僅損害中國企業合法權益，也傷害全球投資者的利益。」