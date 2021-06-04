中國製造病毒？佛奇：電郵被曲解

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇有關新冠病毒源頭之說，他表示電郵內容被曲解。(歐新社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)有關新冠病毒源頭之說，上周被指改變過去的說法，暗示不排除從中國 實驗室洩漏；然而他3日在接受有線電視新聞網(CNN)訪問時重申，外界仍然未知道新冠病毒從何而來，但病毒由動物傳給人類的情況經常發生，他亦傾向認為人類是由動物身上感染新冠病毒。

他也表示，至於中國製造病毒之說，是由於去年的一封電郵內容被曲解。

佛奇向CNN記者伯曼(John Berman)表示，他每天收到海量的電郵，不管是什麼內容，回應時都會說「謝謝」。他說在回覆時重申，仍然確信最可能病毒是經動物而來，但對來自實驗室洩漏之說則持開放態度，結果是被斷章取義曲解。

佛奇表示，如果相信中國人故意設計一些東西，以便他們可以殺死自己和其他人，這是非常牽強的，與事實相距遙遠；他重申，「我一直說，今天也再對你說……我仍然相信最有可能的起源是從動物物種傳給人類。」明確推翻了中國製造病毒的理論。

當伯曼問及，「有人批評你與武漢實驗室背後的人的關係過於親密，你怎麼看？」在5月11日的聽證會上，共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)聲稱在一項由美中兩國科學家共同參與的冠狀病毒研究裡，佛奇領導的研究院曾提供經費，並因此「製造了」新冠病毒。佛奇對此直斥胡說。

伯曼還提到了佛奇在 2020年2月5日給時任聯邦衛生與福利部(Department of Health and Human Services)部長伯韋爾(Sylvia Burwell)的電郵中，建議不用戴口罩。佛奇解釋，當時是按照1月與2月的數據而作出的政策，到了3、4月當累積更多的信息時，就會根據當時的科學數據作出新建議。

對於佛奇在電郵淡化病毒從中國實驗室洩漏出來，以及在口罩問題上改變政策，即時受到一些堅信中國製造病毒的人抨擊；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)３日則替佛奇辯護；她說，在疫情 大流行期間，佛奇是不可置疑的資產，總統拜登及政府認為佛奇在控制疫情方面，發揮了不可思議的作用。

莎奇表示，政府正在展開病毒溯源調查之際，重提17個月前的電郵毫無意義。