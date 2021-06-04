聯航訂超音速客機 紐約3.5小時到倫敦

聯合航空擬向Boom Supersonic採購15架超音速客機Overture，預計在2029年開始服務。(美聯社)

聯合航空3日宣布擬向新創航太公司Boom Supersonic採購15架超音速客機Overture，這款新型客機可縮短目前飛行時間一半，從紐約 到倫敦從七小時減到3.5小時，東京 到舊金山 也只需要六小時，預計在2029年開始服務。

自從法國和英國共同研發的超音速商用客機「協和號」(Concorde)於2003年退役，睽違18年後，聯航3日豪賭數十億元，宣布豪奢超音速客機服務將榮重回歸航空業。

Boom表示，Overture最高速度可達音速的1.7倍，或時速1300哩，雖然比「協和號」慢，但比目前多數客機仍快兩倍以上。

航空旅客在新冠疫情期間驟減後，近期逐漸回升；Boom執行長肖爾(Blake Scholl)表示，雖然其他航空公司也預定超音速噴射機，但聯航卻是第一個下訂單的航空公司。

聯航表示，根據雙方協議條款，一旦Overture客機符合聯航的安全與持續性要求便會予以採購；雖然交易條款未披露，但Boom人員表示，Overture客機定價2億元，該筆15架訂單的協議價值30億元；兩家公司都相信這項交易將產生立竿見影的影響力。

聯航未來可能再添購35架；儘管Boom的首架商用超音速噴射客機Overture尚未製造或獲得認證，聯航仍盼在2029年提供超音速客機服務，以大幅縮短飛行時間。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)在宣布該交易的新聞稿中表示：「Boom促成商業航空未來願景，結合全球最強大的飛行網絡，並可望為商務和休閒旅客提供一流的飛行體驗。」

許多公司積極研發更省油的超音速噴射機，減少造成氣候變遷的排放；總部位於丹佛的Boom正努力研發88人座的Overture，並稱這是第一架靠永續燃料飛行的超音速飛機。

「這是歷史性的一刻，是自1970年代以來第一張超音速飛機的訂單，超音速將盛大回歸。」

話雖如此，Boom能否讓超音速商用客機重新飛上天，尚待觀察。

Boom計畫今年底前首次試飛實驗性噴氣式客機XB-1，若能順利，Boom將於2023年開始生產Overture，並在2026年進行首飛，但最終障礙在於獲得包括聯邦航空管理局(FAA)在內的監管機構認證。

一旦獲得認證，聯航希望在全球主要大城市之間建立長途國際航班，例如舊金山到東京和紐約到巴黎；聯航企業發展副總裁雷斯齊南(Mike Leskinen)表示，Overture可能大幅改變聯航最繁忙的部分國際航線。