華府「川普國際酒店」 再次掛牌轉租

前總統川普名下的川普國際酒店再度回到租賃市場，川普長子艾瑞克希望以5億元租出。(Getty Images)

前總統川普 的川普國際酒店(Trump International Hotel)二度回歸租賃市場，前一次的拍賣受新冠肺炎疫情影響而喊卡。

華盛頓郵報報導，川普集團的華盛頓川普國際酒店位於舊郵政大樓(Old Post Office Pavilion)，這座擁有122年歷史的建築位於賓夕法尼亞大道1100號，距離白宮僅五個街區，為聯邦政府所有，川普集團向聯邦政府總務管理局(GSA)取得最長達100年的租賃權，酒店自2016年起營運。

該酒店曾於2019年秋季出售租賃權，但受新冠肺炎影響，許多酒店暫時全面或部分停業，集團遂先退出市場。

如今，川普面臨紐約檢察官 的調查，加上疫後解封經濟復甦，川普集團再次委託上市地產公司紐馬克集團(Newmark Group)銷售川普國際酒店的租貸權。

川普集團當初花了2億元整修，遠超過許多競標者能承擔的價碼，此酒店還跟德意志銀行(Deutsche Bank)借貸1億7000萬元，川普長子艾瑞克(Eric)在上次標售時表示，希望以5億元租出。

川普集團上次出售租賃權的原因之一，是外界批評川普集團利用酒店牟利，違反官箴規範。

華郵取得市場文件報導，比起上一次公開銷售的情況，目前酒店半數客房空蕩蕩，另據川普時期的公開文件顯示，酒店去年營收銳減62%。

川普集團販售酒店租貸權之際，恰逢紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)對川普及其企業的調查出現進展，萬斯已召集大陪審團，決定是否對川普定罪，其他檢察官也如火如荼地調查川普企業及其商業交易是否合法。

華郵指出，尚不清楚華府酒店是否為萬斯調查的項目之一，或與紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)的辦案進度有關。

川普抨擊調查為史上最大獵巫的延續，稱這項受政治動機與政黨偏見驅動的調查，辜負支持他的7500萬選民。

產業專家表示，若酒店成功租出，新業者可能撤換「川普」字樣，以免影響酒店品牌和收益，並吸引更廣泛的客群。

此外，新業者也面臨持續的疫後影響，酒店尚未重啟戶外酒吧座位，以維護賓客的健康。