我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

「打一針、喝一杯」拜登喊打疫苗送啤酒 拚7成達標

部落格上線1個月關站 傳川普放話8月重返白宮

記者顏伶如／綜合報導
名為「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的部落格今年5月4日推出，現已關閉。(網站截圖)
名為「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的部落格今年5月4日推出，現已關閉。(網站截圖)

前總統川普不到一個月前推出的個人部落格，2日宣布永久關閉；另一方面，右翼媒體傳出川普打算在8月「重返白宮」，復辟陰謀論甚囂塵上。「紐約時報」駐白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)2日指出，傳聞中帶有「危險成分」。

川普在任期尾聲因為在社群網站發表選舉陰謀論，遭到臉書、推特等封鎖並關閉帳號；川普團隊原本透露將自創社群平台讓川普與支持者交流，但後來推出卻是部落格類型的網站。

川普競選團隊前任首席顧問、資深幕僚米勒(Jason Miller)2日對CNBC新聞頻道表示，川普部落格關閉後「永遠不會再恢復運作」。米勒答覆有線電視新聞網(CNN)詢問時也說，川普部落格將永久關閉。

米勒說：「對於我們一直在努力推動的遠大目標來說，部落格屬於次要項目。」

有線電視新聞網2日報導，如今造訪川普部落格原本網址，將看到要求網友留下電郵或簡訊聯絡資料的通知。

名稱為「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的部落格今年5月4日推出，時間點就在川普被推特、臉書封殺的數個月之後。

當時，川普陣營對媒體表示，川普將透過這個新平台直接對支持者喊話；福斯新聞網(Fox News)當時報導，部落格將成為川普的「新溝通平台」。

不過，川普5月底卻對福斯報導內容提出修正；川普說，部落格成立用意在於「擁有一個臨時管道，把我的想法跟構想讓社會大眾知道，不必被假新聞媒體操作，不過這個網站並不是一個平台」。

哈柏曼2日上午接受美國有線電視新聞網訪問時說，川普討論「重返白宮」說詞時，實際上是呼應著「川普世界」邊緣分子如川普競選團隊前任律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)、挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)等人過去數月來的主張。

鮑威爾周末在一場於達拉斯舉行的「匿名者Q」(QAnon)活動上說，川普可輕而易舉復辟，「新的就職大典日期已經訂好了」。

哈柏曼說，「重返白宮」理論從川普口中說出，與從鮑威爾等人口中講出意義不同，因為川普是前任總統，也暗示著川普可能再度獲得提名參選總統。她表示，川普雖然官司纏身，但如果投入選舉，仍有極高希望代表共和黨參選。她表示，川普支持者對於川普這番談話不但聽到了，也會認真看待。

川普 白宮 社群網站

上一則

白宮科學顧問宣誓就職：再有疫情 百日內備妥萬用疫苗

下一則

免費托兒、送啤酒 6月行動月促打疫苗 拚7成達標

延伸閱讀

選前幫川普付外遇「遮羞費」小報挨罰15萬 川普沒違法

選前幫川普付外遇「遮羞費」小報挨罰15萬 川普沒違法
川普為德州州長艾伯特連任背書 續增德州影響力

川普為德州州長艾伯特連任背書 續增德州影響力
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

熱門新聞

有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
研究顯示，輝瑞疫苗對抗印度變種病毒效果稍差，但仍具保護力。（路透）

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

2021-05-29 11:43

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

2021-05-30 12:31
聖荷西市長李卡多表示，這是非常黑暗的時刻。(記者陳程威/攝影)

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

2021-05-26 15:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣
人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站

人氣流失？開張還沒滿月 川普部落格永久關站
家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩

家中食物不見 他裝攝影機驚見散髮女爬出 藏身專屬小窩
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪