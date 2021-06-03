部落格上線1個月關站 傳川普放話8月重返白宮

名為「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的部落格今年5月4日推出，現已關閉。(網站截圖)

前總統川普 不到一個月前推出的個人部落格，2日宣布永久關閉；另一方面，右翼媒體傳出川普打算在8月「重返白宮 」，復辟陰謀論甚囂塵上。「紐約時報」駐白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)2日指出，傳聞中帶有「危險成分」。

川普在任期尾聲因為在社群網站 發表選舉陰謀論，遭到臉書、推特等封鎖並關閉帳號；川普團隊原本透露將自創社群平台讓川普與支持者交流，但後來推出卻是部落格類型的網站。

川普競選團隊前任首席顧問、資深幕僚米勒(Jason Miller)2日對CNBC新聞頻道表示，川普部落格關閉後「永遠不會再恢復運作」。米勒答覆有線電視新聞網(CNN)詢問時也說，川普部落格將永久關閉。

米勒說：「對於我們一直在努力推動的遠大目標來說，部落格屬於次要項目。」

有線電視新聞網2日報導，如今造訪川普部落格原本網址，將看到要求網友留下電郵或簡訊聯絡資料的通知。

名稱為「來自川普書桌」(From the Desk of Donald J. Trump)的部落格今年5月4日推出，時間點就在川普被推特、臉書封殺的數個月之後。

當時，川普陣營對媒體表示，川普將透過這個新平台直接對支持者喊話；福斯新聞網(Fox News)當時報導，部落格將成為川普的「新溝通平台」。

不過，川普5月底卻對福斯報導內容提出修正；川普說，部落格成立用意在於「擁有一個臨時管道，把我的想法跟構想讓社會大眾知道，不必被假新聞媒體操作，不過這個網站並不是一個平台」。

哈柏曼2日上午接受美國有線電視新聞網訪問時說，川普討論「重返白宮」說詞時，實際上是呼應著「川普世界」邊緣分子如川普競選團隊前任律師席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)、挺川企業家「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)等人過去數月來的主張。

鮑威爾周末在一場於達拉斯舉行的「匿名者Q」(QAnon)活動上說，川普可輕而易舉復辟，「新的就職大典日期已經訂好了」。

哈柏曼說，「重返白宮」理論從川普口中說出，與從鮑威爾等人口中講出意義不同，因為川普是前任總統，也暗示著川普可能再度獲得提名參選總統。她表示，川普雖然官司纏身，但如果投入選舉，仍有極高希望代表共和黨參選。她表示，川普支持者對於川普這番談話不但聽到了，也會認真看待。