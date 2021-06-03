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內部因川普鬧分裂 共和黨高層憂世代人才斷層

編譯盧炯燊／綜合2日電

前總統川普卸任至今近五個月，不但仍在共和黨內「指點江山」，更暗示或明示會參加2024年的總統選舉，讓共和黨高層愈來愈擔心會令黨內出現「迷失的一代」，導致人才斷層。

在一個有20多位共和黨前任、現任國會議員、最高層顧問及助理出席的對話中，他們有一個共同擔心點，就是川普的存在將導致聯邦、各州級的共和黨人不是離去，就是因為擔心無法在目前的政治環境生存而繼續依附川普，在黨內形成「個人凌駕政策」的氛圍。

川普擔任總統期間，共和黨內已出現國會議員及有政治抱負的人提早退休遠離的現象，儘管有人期望川普連任失利會改變這種情況，但川普在黨內的影響卻有增無減。

包括南卡州聯邦參議員斯科特(Tim Scott)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、新任眾院黨團主席史提法尼克(Elise Stefanik)等在共和黨內冒出頭的新生代都有一個共同特徵：都擁抱川普，並對他表現忠誠，然而這種忠誠凸顯出共和黨是在縮小而非擴大。

共和黨內其中一個負責運作的高層認為，黨內有迷失的一代，這是因為他們被迫將自己與川普綑綁在一起；他指出，當曾經的在位者失去總統職位後，都應該與黨保持適當距離，然而現在共和黨卻不是這種情況。

兩年前離開華府的共和黨籍前國會眾院議長萊恩(Paul Ryan)上周表示，選民應該找尋獨立、有勇氣的共和黨領袖，而不是(川普居住的)「海湖莊園」的應聲蟲及奉承者。

萊恩對川普繼續對黨的控制所感到的擔憂，得到了黨內高層認同，認為如果川普最終投入2024年總統選舉，會讓不少有志之士選擇退出，黨內人才會出現斷層。

丕優研究中心的研究顯示，2017年有近25%的年輕共和黨人離開；前共和黨全國委員會主席史蒂爾(Michael Steele)認為共和黨必須面對的事實是，它失去的不是一個人，而是幾代在政治上表現成熟的選民。

在地方層面可看到共和黨失去一代人才的證據，在幾個州，不支持川普質疑選舉結果的共和黨人，若不是宣布卸任，就是面對爭取連任的困難，有些索性不參選，許多議席都為親川普支持者取得。

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