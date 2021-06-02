美國南部州接種率偏低 專家憂疫情再升溫

全美即使超過一半成人已接種一劑新冠疫苗 ，但許多南部州接種率偏低；公衛專家擔心夏天到來，民眾較容易群聚在有空調的地方，可能導致疫情 再度升溫。

在全美接種率最低的10個州，有七個州位於南部，包括密西西比州、喬治亞州 、阿拉巴馬州以及阿肯色州。南方州至少接種一劑疫苗的比率，目前約37.9%；相較之下，接種率最高的10個州，已有62.6%接種第一劑。

南部各州在去年春季疫情爆發時並不嚴重，但在夏季較為升溫，在今年初，疫情也較為趨緩；南方居民被傳染風險較低的關鍵在於天氣，在冬季和春季，仍得以在空氣流通的戶外進行社交活動。

在第一劑接種率僅34%的密州，自3月1日起確診病例已下降72%，至一天162例；喬州病例減少83%，阿州也有81%。約翰霍普金斯大學傳染病專家馬卡瑞(Marty Makary)表示：「空氣流通、季節性和戶外活動文化，都是讓確診數下降的原因。」

研究與傳染病學者指出，在空氣流通的空間，病毒較容易分散；而且南方各州也不像北方州，家家戶戶皆把暖氣開器，不僅空間不通風，且乾燥的環境，使病毒較容易傳播。

目前許多研究指出，新冠病毒在戶外和潮濕的環境較不容易傳播；也有研究指出，病毒在陽光或潮濕環境下活性減低。

但也因此醫生與公衛官員擔心，天氣較炎熱，接種率又低的南方州，人群可能聚集在有冷氣，空氣又乾燥的地點，疫情可能隨之升溫。

一則2月發表在「感染疾病期刊」(Journal of Infectious Diseases)的研究指出，新冠病毒在室內的傳染力，為室外的19倍；另一篇12月的研究則指出，全美94%的超級傳播者活動，都是在空氣不流通的室內場所。

愛默蕾大學(Emory University)大學醫學院副院長德里奧(Carlos Del Rio)就說：「我認為喬治亞州夏天的疫情會升溫，但問題是會多嚴重？」

因此，南方州官員鼓勵戶外活動和接種；南卡羅來納州公衛官員特拉斯勒(Brannon Traxler)表示：「如果民眾接種，那天氣和群聚地點就不是問題了。」