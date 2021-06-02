全球首例 中國證實江蘇出現H10N3禽流感傳人

中國境內爆出首例人感染禽流感病例，但中國官方表示不會擴散。圖為上海附近一家肉禽市場的活殺雞。(美聯社)

中國 國家衛生健康委員會(NHC)1日宣布，一名華東江蘇省41歲男子4月28日因發燒等症狀而送醫院，一個月後經院方診斷感染H10N3禽流感 病毒，為人類感染禽流感世界首例；男子目前狀況穩定，且準備出院，但中國官方並未對男子如何感染該病毒多透露細節。

每日郵報報導，該男子在5月28日被診斷出感染新型H10N3禽流感，醫療衛生單位正對曾與男子密切接觸者進行調查，但迄未發現其他任何病例。

中國NHC表示，H10N3這種病原毒性輕微，原存在禽隻體內，大規模傳染開來的機率很低。

聯合國糧食和農業組織(FAO)亞太地區辦公室協調官克萊斯(Filip Claes)表示，本病毒株不算常見；自2018年回溯40年，期間只傳出約160例，大多發現在亞洲野鳥或水畔禽隻身上，北美少數地區也有傳出，迄今未在雞隻身上找到。

克萊斯表示，必須對此一禽流感傳染到人類的病毒株進行基因排序，以判定它是否肖似舊有病毒，抑或混雜其他病毒變成新款。

多款不同的禽流感病毒株都出現在中國，有些偶爾會感染人類，病人通常是家禽業工人。

自從2016到2017年間，H7N9禽流感造成大約300人病殁以來，並未傳出大規模禽流感疫情。NHC表示，江蘇省本例之前，未曾傳出人類感染H10N3病毒。

愈來愈多證據支持新冠病毒係由武漢病毒研究所 不慎流出，英國情報幹員目前認為此說有其可能，此時又傳出中國有人感染H10N3禽流感新聞。

消息人士指出，西方情報界曾認為實驗室流出說極不可能，但最近再評估則認定有其可能。

英國「外交事務專責委員會」主席圖根哈特(Tom Tugendhat)表示，武漢市一直悄無聲息，令人不安，世人必須打破被掩蓋的陰暗，瞭解當時發生什麼，才能保護未來世界平安；此意味要跟全球盟國及世衛組織合作，展開調查。

拜登總統上周下令情報界90天內就要對實驗室流出說做出報告，英方情治單位也與美方合作之中。