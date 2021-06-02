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1張圖：全美逾40.9%民眾 已完成疫苗接種

台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

歐盟7國核發新冠數位證明 遊客符條件可自由移動

編譯郭宣含／綜合1日電
歐盟擬推出境內新冠數位綠色證明，在七國已開始核發使用。圖為丹麥5月28日手機下載的新冠通行誌碼。(美聯社)
歐盟擬推出境內新冠數位綠色證明，在七國已開始核發使用。圖為丹麥5月28日手機下載的新冠通行誌碼。(美聯社)

歐盟七國提早於1日推出新冠數位簽證制度，記錄民眾是否已接種完新冠疫苗、染疫後恢復或者在過去72個小時內檢測為陰性，只要赴歐盟遊客符合上述三個條件的至少其中一項，便可自由移動；這分新冠數位綠色證明並非強制要求，可望作為疫情後全球移動的參考標準。

保加利亞、捷克、丹麥、德國、希臘、克羅埃西亞和波蘭的公民1日可拿到新冠數位綠色證明，並接受訪客使用該證明；歐盟執委會表示，歐盟所有27個國家在7月1日前都會使用該制度。

新冠數位綠色證明在準備兩個月後迅速推出，該證明需要歐盟27個國家的合作和資安功能以確認數據真實性；歐盟執委會表示，由於隱私顧慮，他們不會儲存該制度的數據。

歐盟長期目標是讓境內所有人都獲得此證明，歐洲境外遊客一抵達歐盟也可領取到；不過提供此證明給境外遊客可能困難重重，因為並非所有國家都會給民眾可靠的疫苗文件。

歐盟執委會正與美國討論要如何確認美國訪客的疫苗身份；美國要求歐盟國家，針對已接種完疫苗和染疫後近期復原者，予以免除檢測和隔離，還有歐盟勿要求檢測為陰性的美國訪客進行隔離。

相對而言，根據聯邦疾病防治中心(CDC)，目前所有搭機到美國的乘客，必須在登機前出示旅行前72小時的陰性新冠檢測，或者過去三個月新冠康復證明；訪客抵達美國三至五天後需接受新冠檢測，期間監測自身狀況，若有症狀需隔離或檢測。

這類疫苗護照在美國頗具政治爭議性，阿拉巴馬、亞利桑納、佛羅里達和喬治亞州都禁用疫苗護照；紐約州的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)是美國首個由政府發放的疫苗護照，但在紐約州約890萬名已接種疫苗者中，僅有110萬個下載次數。

雖然大型運動會場和越來越多紐約小店家支持「精益求精通行碼」，但多數店家並未要求出示疫苗證明才能入內；許多美國企業出於諸多法律考量，拒絕強迫員工接種疫苗。

歐盟 疫苗 美國

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