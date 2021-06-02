避免汙名化 WHO改用希臘字母命名變種病毒

印度變種病毒擴散，馬來西亞一日起落實為期十四天的首階段全面行動管制令，大眾捷運上面乘客很少。（路透）

世界衛生組織5月31日宣布，將改用簡單易記的希臘字母命名變種新冠病毒 ，以避免汙名化和歧視性的變種新冠病毒名稱；目前被列為「應關注變種」和「待觀察變種」的變種新冠病毒都會採用新命名法，但該命名法不會取代病毒原有的科學名稱。

舉例來說，首先在英國發現的B.1.1.7變種病毒 被命名為Alpha，首先在南非發現的B.1.351改稱Beta，首先在巴西發現的P.1則被稱為Gamma。

世衛 組織流行病學家瑪麗亞．范科霍夫(Maria Van Kerkhove)表示，若未來變種病毒類型超過24個希臘字母，將會再宣布新的命名計畫。

范科霍夫說，任何國家都不應該因為檢測出或通報了新的變種病毒，就被汙名化。

法新社報導，新稱謂系統適用於「應關注變異株」，有四種較具威脅性的病毒株正在流傳；另也適用於世衛組織正在追蹤的六種「待觀察變異株」。

英國廣播公司報導，印度政府不滿最早於境內發現的變異株被稱為「印度變種」，五月提出批評；世衛組織也從未正式以此相稱。

印度變異株B.1.617分為兩支，分別是屬於「應高關注變異株」的B.1.617.2改稱Delta；另一支是「須留意變異株」B.1.617.1改稱Kappa；其他「待觀察變異株」還包括Epsilon、Zeta、Eta 、Theta、Iota。

科學界仍會繼續使用如B.1.1.7.2這類名稱，因為其中包含突變資訊。

世衛組織在聲明中表示：「使用學名雖有好處，但也可能難讀難記，而且容易誤報…以致大眾經常傾向以發現地點來稱呼變異株，造成汙名和歧視。」