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台本土確診案例增549例、12死 新北310例最多

去年886頁電郵曝光 佛奇曾為疫苗夜不成眠

記者胡玉立／綜合報導
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇。(美聯社)
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇。(美聯社)

華盛頓郵報1日依「資訊自由法」取得國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)長達886頁的往來電郵，一窺去年3、4月間，新冠疫情危機狂飆時，這位近80高齡的首席傳染病學專家面臨的世界，以及他夙夜匪懈地為外界提供專業協助。

佛奇每日往來近千則電郵，發信者來自四面八方、還有外國政府和陌生民眾，佛奇均親自回函；其中包括中國疾病控制中心主任高福(George Gao)在內，顯示中美兩國最高衛生官員情誼深厚。

當時總統川普針對中國最早發現病毒卻未能控制局勢，對中國大加攻擊。高福3月28日寄信給佛奇，對「科學」(Science)期刊援引中國高層衛生官員說法，指責美國等西方國家未要求人們戴口罩是「一大錯誤」的說法，特別向佛奇解釋他沒這麼說，那是記者措辭，希望佛奇諒解。

中國疾病預防控制中心主任高福稱已接種一實驗型新冠病毒疫苗。(取材自疾病預防控制中...
中國疾病預防控制中心主任高福稱已接種一實驗型新冠病毒疫苗。(取材自疾病預防控制中心)

回信高福：我們會一起度過難關

高福並說：「讓我們共同努力，把病毒趕離地球。」佛奇回信寫道：「我完全理解。沒問題。我們會一起度過難關的。」

在佛奇支持保持社交距離、關閉學校、威脅川普連任前景之際，高福在4月8日再度致信佛奇：「我看到一些新聞(希望是假的)，你正在遭人攻擊。 希望你在這種非理性情況下一切順利。」佛奇三天後回信道，「謝謝你的善意。儘管這世界上有些瘋狂的人，但一切都很好。」

夙夜匪懈 凌晨回全球電郵

微軟共同創始人比爾蓋茲及梅琳達‧蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)疫苗計畫主管埃米尼 (Emilio Emini)曾去信關心佛奇的健康：「我幾乎天天都在電視上看到你，雖然你仍精力充沛，但我真的很擔心你。國家和世界絕對需要你的領導。」佛奇在凌晨 1 時 53 分回信說：「依我目前情況，我會盡可能多多參與。」

儘管許多共和黨議員和川普都對新冠病毒持懷疑態度，但共和黨資深聯邦眾議員阿普頓(Fred Upton)去年4月10日去信佛奇，要他「繼續做科學真相的講述者」。

去年4月14 日全美近3000 人染疫死亡當天，佛奇收到陸軍醫療指揮部高層官員一連串嚴肅提問；信中寫道：「你是數以百萬計擔憂公民的理性之聲⋯關於新冠病毒，是什麼讓你夜不成眠？」

佛奇回信寫道：「以前讓我夜不成眠的是大流行性呼吸道感染的可能性。而我們現在所處的狀態，讓我夜不成眠的是因應，最重要是開發出有效疫苗和治療方法。」

佛奇另在電郵中，對社會大眾為他痴迷感到困惑。去年3月31日國家衛生研究院一位同事寄給他一篇華郵文章標題為「佛奇襪子、佛奇甜甜圈、佛奇粉絲藝術：新冠病毒專家吸引狂熱追隨者。」

面對佛奇熱：社會真是瘋了

佛奇回信道，「真是超現實啊。希望這一切都能很快停止。這一點都不令人愉快。」之後，佛奇還曾針對有關「佛奇熱」的新聞評道，「我們的社會真的完全瘋了。」

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