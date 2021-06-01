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大坂直美拒訪惹議 網壇老將不認同

編譯柯立偉╱綜合31日電
美國網球傳奇人物金恩夫人批評大坂直美的作法不妥。(Getty Images)
美國網球傳奇人物金恩夫人批評大坂直美的作法不妥。(Getty Images)

日本網球名將大坂直美(Naomi Osaka)在今年法網公開賽後，先拒絕接受媒體訪問，遭到大會依合約處以1萬5000元的罰款後，決定退賽；其他網壇老將如麥肯諾(Patrick McEnroe)和金恩夫人(Billie Jean King)對此做法均不認同，認為出席記者會是「運動員的義務」，更有網評說「有病就去看醫生」。

對於拒絕接受媒體聯訪，大坂直美說：「法網公開賽後，考量到我的心理健康問題，我不會媒體訪問。我已經受夠了媒體對於運動員的不尊重，一再問一堆問過很多次的問題。我不想接受『質疑我的人』對我的採訪。就算大會以除名要脅，我也只會『呵呵』兩聲。」

不過，球壇前輩多不認同此作法；1989年法網公開賽冠軍麥肯諾表示，大坂直美或許是想利用自己的影響力做點什麼，但方法上不盡正確。

「我對於大坂直美在部分議題上的鮮明立場印象非常深刻，例如去年為了『黑人的命也是命』杯葛美國公開賽。」麥肯諾說，「不過，運動員有一定的義務要遵守。如果拒絕媒體採訪是單一個案，或許還可以想想折衷辦法；但在大會立場上，不可能讓選手太由著自己的性子。」

曾奪得12次大滿貫冠軍的美國網壇老將金恩夫人也表示，可以理解大坂直美因心理健康而不願意受訪的理由，但接受媒體採訪是工作的一部份，「否則沒有人知道我們的故事，我們也無法發揮想發揮的影響力。」

金恩夫人也是性別平權倡議者，她也善用體壇上的名氣，發揮性別平等的影響力。

知名運動新聞網站Deadspin則刊登評論，批評大坂直美有病就要看醫生：「面對媒體很簡單，想說就說，不想說就說『不知道』。坐在那裡頂多10分鐘，就可以該幹嘛幹嘛去，不須無限上綱。」

最終，大坂直美5月31日宣布，將退出法網公開賽；她說：「讓大家更專注在比賽本身，對大家都好。」

大坂直美 法網 美國

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