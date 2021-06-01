球星拒受訪付代價 NBA籃網厄文挨罰2.5萬

NBA球星厄文。(路透)

排名第二的日本女網名將大坂直美宣布退出法網公開賽投下震撼彈，外界也揣測是否與她在上周宣布比賽期間拒絕媒體訪問一事有關；事實上，過去也曾有運動員拒絕接受媒體訪問遭巨額罰款的案例，最近期的正是NBA 布魯克林籃網明星後衛厄文 (Kyrie Irving)。

2020年底厄文在賽季開始後拒絕出席記者會，遭NBA官方祭出2.5萬元的罰款；由於當時正值新冠肺炎疫情 期間，厄文透過聲明表示，考量疫情將不參加任何團隊媒體的採訪，但儘管聲明中強調厄文的理念，NBA仍不埋單，堅持向厄文及籃網球團分別祭出罰款。

厄文在聲明中表示：「新冠肺炎已經在各方面都嚴重影響我們的生活，我也為所有人的安全和健康祈禱；對於賽季的開始我感到非常興奮，但我更希望每個人都能保持健康和安全的狀態，因此今天我將以聲明取代與媒體的談話，也確保我傳遞的訊息正確。」

然而，這項聲明也引發媒體炒作，認為厄文未來都不會接受媒體訪問，招來批評厄文的聲浪；直到球團公關出面回應，稱「這並不表示厄文不會與傳統媒體進行訪談，他仍希望與媒體建立相互尊重的關係」，並稱「厄文未來不受訪，是錯誤的報導。」

經過此事後，厄文雖然恢復採訪，但直到上個月月初又傳出他再度拒絕出席記者會；NBA隨後發表聲明稱，厄文及布魯克林籃網球團皆違反聯盟採訪規定，將各罰3萬5000元。

除此之外，拒絕媒體採訪最著名的運動員還有美式足球球員、號稱「野獸」的林奇(Marshawn Lynch)；他曾被強制要求出席超級盃記者會否則將被開罰，但他在記者會上連續回答20個問題的答案都是：「我來這裡只是不想被罰款。」