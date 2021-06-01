憂鬱症纏身 大坂直美突退法網賽、暫別網壇

日本女網名將大坂直美在抵制賽後記者會、30日遭法網主辦單位遭罰款1.5萬元，並威脅取消資格後，31日宣佈退出法國網球公開賽，並透露她為憂鬱症所苦。圖為大坂直美30日才在法網公開賽上擊敗羅馬尼亞對手。(Getty Images)

世界排名第二的日本網球女將大坂直美 (Naomi Osaka)，在法國網球公開賽(French Open)以考量心理健康為由不接受媒體訪問，引發爭議後，在31日突然宣布退賽；大坂直美在聲明中，更透露自2018年開始飽受憂鬱症和社交恐懼症困擾，表示將暫別網壇。

年僅23歲的大坂直美手握四座大滿貫冠軍，更是曾登上世界球后的第一位亞洲選手，還是世界收入最高的女子運動員，一舉一動格外引起關注與討論；未料她才剛在法網 闖進第二輪64強，便宣布退賽，並且在社群媒體上發表聲明，娓娓道來自己的身心狀況。

不想讓比賽失焦 選擇退賽

「這是我幾天前發文時從未想到，且有意造成的狀況。」她說：「退賽是對賽會，其他球員以及我的健康最好的選擇，讓大家的關注再次回到在巴黎進行的網球賽事。」

大坂直美表示，現在也許不是最理想的時間點，她也應將意思表達地更清楚，但她不想讓比賽失焦；最重要的是，她不希望心理健康議題顯得不重要，或過於輕描淡寫。

她寫道：「事實上，我從2018年美國 網球公開賽(US Open)開始，就因憂鬱症飽受煎熬。認識我的人都知道，我個性內向，在比賽看過我的人，可能也注意到我經常戴著耳機，藉此減緩社交恐懼。」

大坂直美在法網賽前即宣布考量心理健康，並不會參加賽後訪問；「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)就表示尊重她的決定，但球員有媒體報導，才有今日的知名度。

日本女網名將大坂直美，宣佈退出法國網球公開賽，並透露她從2018年美網公開賽開始，就因憂鬱症飽受煎熬。圖為大坂直美30日才在法網公開賽上擊敗羅馬尼亞對手。(美聯社)

向被她傷害的記者們道歉

日前在首輪賽事取勝後，大坂直美僅在場上簡短回答問題，不接受訪問，遭主辦單位罰款1萬5000元；澳網、溫網和美網也發表聯合聲明，警告她若不履行媒體義務，可能遭禁賽。

大坂直美也在聲明中表示，媒體總是對她相當友善，特別希望向她傷害的優秀記者們道歉；但她也承認，自己不善言辭，在媒體面前總是相當焦慮和緊張，感到極大壓力，「在巴黎我已感到非常脆弱和焦慮，所以我認為自我保護，不參加記者會是較好的選擇。」

直言：採訪是義務規定過時

但她仍直言，採訪是義務的規定非常過時。

大坂直美表示將暫別網壇休息，並已致函向賽會道歉。但她也表示當時機成熟，將與巡迴賽討論，尋找對球員、媒體與球迷最好的做法。

小威聲援：我知道這種感覺

美國名將小威廉絲(Serena Williams)也聲援大坂直美說：「我希望我能給她一個擁抱，我也知道這種感覺。」