疫情緩 防乘客施暴 美航、西南航空機上續不供酒

航空公司開始暫停機上供酒服務，防止乘客機上酒後動粗。(Getty Images)

隨著聯邦及各州政府漸漸解除防疫禁令，許多人重新出門遠行。對航空公司而言，載客率回升固然值得高興，但許多人不願意配合聯邦政府 的口罩 令，甚至威脅機組人員安全，仍令航空公司頭痛。由於機上暴力事件頻傳，美國 航空及西南航空本周相繼宣布，機上暫停供酒的政策將繼續延長。

例如，西南航空23日一架由加州首府沙加緬度(Sacramento)飛往聖地牙哥(San Diego)的班機上，一名28歲的女性客薇薇安娜．昆諾尼茲(Vyvianna Quinonez)因不滿空服員要求其戴上口罩，一拳打在空服員臉上，使該名空服員掉了兩顆牙齒。西南航空日前表示，公司不會容忍這種行為，除了慰問受傷同仁、向該名旅客提告外，也決定永久將涉事旅客列入禁飛名單。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)30日呼籲，希望尊重所有在航班上執行聯邦政府規定的機組人員。布塔朱吉說：「在飛機上遇到的每一位機組員都在盡力執行聯邦法規、都在確保每位旅客的安全。對機組員的侮辱不只令人無法接受，還會面臨罰款，甚至刑期。」

事實上，絕大多數的機上暴力事件與「酒」並無直接關係。然而，當飛機上升至萬米高空，外在氣壓的降低將使身體更容易代謝酒精、更容易醉酒。航空公司便是基於此理由，為避免旅客做出比在平地上更不受控的行為，才再度延長禁酒令。

西南航空指出：「我們了解這項決定可能會讓很多旅客失望，但為了保障本公司機組人員以及整體航班的安全，必須延長禁酒令。」美國航空隨後也頒布類似規定，並明確指出禁令終止日為9月13日，即聯邦政府預定解除口罩令之時。

聯邦航空管理局(FAA)局長狄克森(Steve Dickson)表示，FAA近一年來收到關於旅客機上失控行為的報告大量增加，多數都是不願意戴口罩，因此支持航空公司延長禁酒令。他說：「機上暴力事件不單單是口罩問題，更多的是旅客在酒精催化下更容易威脅航班安全的行為。」