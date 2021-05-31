急著打疫苗 拉丁美洲富人紛飛來美「疫苗觀光」

來自南美州哥倫比亞的拉丁諾10日在佛州邁阿密國際機場接受輝瑞疫苗注射。愈來愈多拉丁美洲富人，趕來美國接種疫苗。佛州在機場提供免費接種服務。(Getty Images)

在全美新冠疫苗 儲備量充足，但接種率漸趨緩之際，許多來自拉丁美洲國家的有錢人，因自己國內疫情 嚴重，加上政府疫苗分配效率太低，紛紛來美接種疫苗。形成「美國 人不打，給外國人打」的現象。

隨著新冠肺炎疫苗接種資格的放寬，全美12歲以上人士均能接種各式疫苗。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，雖然全美已有至少一半的人口已接種至少第一劑，但全美的疫苗覆蓋率卻因為關於疫苗的各式假消息而遇到瓶頸，要再往上發展有難度。

由於聯邦及各州政府，絕大多數只針對接種者的「年齡」而非「居留身分」做限制，因此只要是以合法身分來美，外國人在美接種並無不可。而且阿拉斯加州、紐約州等地州政府，也曾公開鼓勵外國人前往接種。因此現在許多拉丁美洲的旅行社，紛紛推出「疫苗旅遊」的套裝行程，提供有錢人赴美接種，並搭配旅遊行程。

例如一位巴拉圭房地產商亞希維多(Acevedo)就是「疫苗觀光」行程的買主之一，他表示由於自身體型過重，屬於新冠肺炎重症的高危險群，因此認為來美接種疫苗是一個能救他一命的重要決定。而且由於國內疫苗分配效率太慢，亞希維多認為自己到美國接種，等於是幫巴拉圭政府減輕負擔，把國內的疫苗留給需要，但無法出國接種的人。

不過，也不是所有人都認為出國接種疫苗是好事。部分不具名的接種者指出，出國接種疫苗雖然能讓他們獲得更完整的防護力，但感覺好像背叛了自己的同胞。自己母國內許多人仍病毒的折磨下水深火熱，自己卻只因為稍稍有錢就能出國接種，讓許多人心下不安。

此外，非營利組織One Campaign發言人希夢思(Sean Simons)表示，原則上仍反對跨國接種疫苗。他說：「跨國移動就是病毒傳播的主要途徑，不論是否施打疫苗，仍為病毒變異提供條件，可能加劇疫情。」