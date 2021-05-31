疫情趨穩 未打疫苗者最危險 接種低地區病毒仍擴散

儘管全美疫苗施打普及，但仍有相當一部分拒絕接種。研究顯示未接種者染疫比率極高。圖為在紐約州冰上曲棍球賽時，入場球迷分為接種者及未接種者，兩部分座位觀賽區。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 隨著全美疫苗 接種規模擴大逐漸趨於穩定，華盛頓郵報針對各州確診率、死亡率及住院率進行分析後發現，接種疫苗偏低的地區，病毒仍持續擴散，公衛專家也指目前染疫風險最高的族群正是尚未接種疫苗的人。

該報導為疫苗開始廣泛接種後提出一項修正率，但經過修正後的數據卻指出，未接種疫苗者的確診率較全國平均標準高出73%；不過修正後的死亡率和兩個月前相比差距並不大，而住院率的修正和三個月前相比仍居高不下，僅確診人數持續下降。

喬治華盛頓大學公衛學院院長林恩‧戈德曼(Lynn Goldman)說：「他們以為已經安全了便脫下口罩，但事實未然；確診人數看似減緩，疫情逐漸好轉，但對於那些沒接種疫苗的人並非如此。」

華郵指出，在未接種疫苗者占比較高的州，疫情擴散的速度和上個冬天出現的高峰期相比並未減緩；以緬因州、科羅拉多州、羅德島和華盛頓州為例，未接種疫苗者的確診率還是持續飆升，這些地區的確診率仍比全國調整後的確診率高出兩倍。

接種量偏低的確診率更集中在非裔社區，以馬里蘭州和華府特區 為例，疫苗開發前非裔的確診量分別占三分之一和一半，但近期的統計指出，馬州的非裔確診量占比已上升至一半，華府特區甚至增加至八成以上。

然而，疫苗以預防死亡率為主要目的，全國接種率提升後染疫死亡率也進而下降，不過也有幾州的死亡率仍特別高，如密西根州、賓州、新澤西州、緬因州、佛羅里達州及伊利諾州，經過修正後這些地區的死亡率仍較全國死亡率高出五成。

專家們稱死亡率為「延遲信號」，無法作為疫情的最佳指標，因為死亡率通常都在確診後一個月才會反映，但儘管如此，以該項數據來看未接種疫苗者仍屬於染疫死亡的高風險群。

因此專家認為，分析住院率更適合作為疫情的指標，而且該指標也不受檢測率影響，可以直接反映重症患者的人數，而顯然只有在接種率低的州住院率仍持續上升。

以華府特區和密西根州為例，調整後的住院率仍比全國高出兩倍；賓州、馬州、佛州及羅德島州住院率則是比全國高出五成。