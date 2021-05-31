中國製廉價N95口罩傾銷 美國企業破產頻傳

中國生產的口罩以低價向美傾銷，導致美國口罩生產企業紛紛裁員甚至倒閉。(歐新社)

去年因為新冠疫情，醫護專用的N95口罩 為之供應短缺，20多家美國 企業加入生產，目前疫苗接種進度迅速，強制佩戴口罩令紛紛放寬，N95口罩銷量因此大跌，價格較便宜的中國 製N95口罩大舉攻占美國市場，有時報價僅是美國廠商的十分之一，導致很多在去年投產的美國企業破產關閉。

紐約時報30日報導，N95口罩銷量大減，部分原因在聯邦疾病防治中心(CDC)放寬口罩佩戴規定，但業內專家指出，更大的原因是今年起，廉價的中國製品傾銷美國市場。

業內人士及幾位國會議員已譴責中國傾銷，很多進口品報價僅是本地製品的十分之一，國內廠商想存活的機率微乎其微。

近幾周至少有三家公司停產口罩及醫用防護服，另幾家大量減產，其中維吉尼亞公司Premium-PPE，投產醫護用品僅一年，目前280名員工大多已被裁撤。

Premium-PPE公同創辦人狄利(Brent Dillie)表示，美國口罩業已陷入緊急求救模式；該公司跟其他很多新創公司一樣，都是在全球最大醫護器材生產國的中國在新冠疫情初始，停止出口該類產品後，才加入生產口罩。他估計再過六個月，美國很多廠都會倒閉，如此對美國下次遭逢全國衛生緊急事件很不利。

國內廠商面臨的危機，堪稱對拜登政府的緊急考驗，也印證兩項拜登最重大的施政要務：首先是把美國製造業留在國內，其次是確保醫護人員未來不必奔走各地，尋找足夠的保護裝備。衛生專家指出，欠缺保護裝備，可能是導致第一線醫護人員新冠感染率很高的原因；媒體指出，疫情爆發第一年，死於新冠疫病的醫護人數超過3600人。

白宮已宣布一些措施，意在讓國內個人醫護設備廠存活下去；白宮新冠醫療補給協調官曼寧(Tim Manning)表示，政府公布的政策如要求聯邦機構採買國產補給品、向配銷補給品給全國連鎖醫院的大公司推薦國內新創廠商，都是希望協助業界解決難關。

但業內人士表示還在等候更有實質意義的貿易政策，以及改革供應鏈，以提高公司的存活機率。