我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

中國製廉價N95口罩傾銷 美國企業破產頻傳

編譯潘勛／綜合30日電
中國生產的口罩以低價向美傾銷，導致美國口罩生產企業紛紛裁員甚至倒閉。(歐新社)
中國生產的口罩以低價向美傾銷，導致美國口罩生產企業紛紛裁員甚至倒閉。(歐新社)

去年因為新冠疫情，醫護專用的N95口罩為之供應短缺，20多家美國企業加入生產，目前疫苗接種進度迅速，強制佩戴口罩令紛紛放寬，N95口罩銷量因此大跌，價格較便宜的中國製N95口罩大舉攻占美國市場，有時報價僅是美國廠商的十分之一，導致很多在去年投產的美國企業破產關閉。

紐約時報30日報導，N95口罩銷量大減，部分原因在聯邦疾病防治中心(CDC)放寬口罩佩戴規定，但業內專家指出，更大的原因是今年起，廉價的中國製品傾銷美國市場。

業內人士及幾位國會議員已譴責中國傾銷，很多進口品報價僅是本地製品的十分之一，國內廠商想存活的機率微乎其微。

近幾周至少有三家公司停產口罩及醫用防護服，另幾家大量減產，其中維吉尼亞公司Premium-PPE，投產醫護用品僅一年，目前280名員工大多已被裁撤。

Premium-PPE公同創辦人狄利(Brent Dillie)表示，美國口罩業已陷入緊急求救模式；該公司跟其他很多新創公司一樣，都是在全球最大醫護器材生產國的中國在新冠疫情初始，停止出口該類產品後，才加入生產口罩。他估計再過六個月，美國很多廠都會倒閉，如此對美國下次遭逢全國衛生緊急事件很不利。

國內廠商面臨的危機，堪稱對拜登政府的緊急考驗，也印證兩項拜登最重大的施政要務：首先是把美國製造業留在國內，其次是確保醫護人員未來不必奔走各地，尋找足夠的保護裝備。衛生專家指出，欠缺保護裝備，可能是導致第一線醫護人員新冠感染率很高的原因；媒體指出，疫情爆發第一年，死於新冠疫病的醫護人數超過3600人。

白宮已宣布一些措施，意在讓國內個人醫護設備廠存活下去；白宮新冠醫療補給協調官曼寧(Tim Manning)表示，政府公布的政策如要求聯邦機構採買國產補給品、向配銷補給品給全國連鎖醫院的大公司推薦國內新創廠商，都是希望協助業界解決難關。

但業內人士表示還在等候更有實質意義的貿易政策，以及改革供應鏈，以提高公司的存活機率。

美國 口罩 中國

上一則

拜登稱與習近平通話2小時 警告習近平人權問題

下一則

參議員保羅：非常擔憂中國利用美國經費搞生化武器

延伸閱讀

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室

與美不同調？英相：不信新冠來自武漢實驗室
無證客染疫1周增數百例 維權者籲快打疫苗

無證客染疫1周增數百例 維權者籲快打疫苗
紀念國殤日 拜登緬懷捐軀官兵 警告中俄尊重人權

紀念國殤日 拜登緬懷捐軀官兵 警告中俄尊重人權
總統豪華專車準備通電 拜登將坐上帶電的「野獸」？

總統豪華專車準備通電 拜登將坐上帶電的「野獸」？

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
有科學家主張，新冠病毒「極不可能」在自然環境中生成，最有可能是「加工」而成；圖為新冠病毒示意圖。(本報檔案照)

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

2021-05-29 22:16
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險