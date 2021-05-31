參議員保羅：非常擔憂中國利用美國經費搞生化武器

共和黨籍聯邦參議員保羅表示，他非常擔憂美國對中國任何形式的科學支援，都將成為中國政府研究生化武器的資金來源。(Getty Images)

肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul)29日表示，他非常擔憂美國 對中國 任何形式的科學支援，都將成為中國政府研究生化武器的資金來源。

保羅指出，中國政府可能正在改造原本只會在動物之間傳染的病毒，使之突變進化成能傳染給人類，並具有高度傳染性與致死率；他聲稱手上有證據可證實中國政府的陰謀，並強調在他提案終止對中國的科研資金挹注時，也獲得多位民主黨籍議員的支持。

此外，前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)也警告，被懷疑洩漏新冠病毒的「中國科學院武漢病毒研究所 」仍在運作中，可能正在研製其他致死率更高的病毒，美國應及早叫停對中國科研的資金挹注。

龐培歐指控：「武漢病毒研究所到底有沒有洩漏病毒，只有中國共產黨知道答案，但中國政府欠全世界一個解釋。我希望美國兩黨能團結起來，共同向中國問責。」

事實上，原本「新冠病毒人造論」被認為是無稽之談，不過是仇恨亞裔犯罪冠冕堂皇的說詞。

然而，最早提出相關指控是長期與中國交好的俄羅斯。俄國科學家曾表示新冠病毒「極不可能是自然演化的」。直到現在，引起全球共同關注最有利的「證據」，是倫敦大學聖喬治學院(SGUL)教授達格利甚(Angus Dalgleish)與挪威科學家索倫森(Birger Sørensen)共同發表的研究，指出中國政府曾對病毒進行「反向工程」，以營造其是由蝙蝠自然進化而來的假象。研究中表示，新冠病毒的刺突上有連續四個帶正電荷的胺基酸，此一現象極不尋常，明顯是人為雕琢的結果。

中國政府對以上指控嗤之以鼻，表示將不會繼續配合世衛組織(WHO)「胡鬧般的調查」，強調起源就是「武漢華南海鮮市場」的活體動物。拜登總統即指控：「希望聯合盟國一同努力，盡速促請中國政府配合WHO進行公開、透明的疫源調查，避免日後瘟疫再起。」