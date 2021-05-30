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龐培歐再指中國實驗室洩病毒：仍進行秘密軍事研究

編譯林育正／綜合29日電
前國務卿龐培歐認為，新冠病毒源自中國實驗室有強力證據，而中方如今仍在進行秘密研究，有洩漏其他病毒的風險。(Getty Images)
前國務卿龐培歐認為，新冠病毒源自中國實驗室有強力證據，而中方如今仍在進行秘密研究，有洩漏其他病毒的風險。(Getty Images)

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)指出，有強力證據證明新冠病毒為武漢病毒實驗室(Wuhan Institute of Virology， WIV )洩漏，他更表示目前仍有秘密軍事實驗仍在進行，未來可能有其他致命病毒流出。

他在29日接受福斯新聞訪問直言：「我很確定的是，實驗室正進行的實驗與人民解放軍有關，他們宣稱的一般實驗研究，其實與軍事脫不了關係。他們拒絕透露實驗內容，也拒絕世界衛生組織(WHO)調查，這些掩蓋的行徑就表示一定有許多實驗，是我們必須搞清楚的。」

龐培歐表示武漢病毒實驗室仍在運作，可能造成病毒外洩，但只有中共知道內部秘辛；他說：「世界有權知道答案，他們必須對外說明，希望兩黨能夠合作施壓，讓他們負起責任。」

拜登總統日前表示，希望情報單位在90天內完成新冠病毒自實驗室外洩的可能性調查，龐培歐對此也表示樂觀其成。

龐培歐擔任國務卿前曾任中央情報局(CIA)局長，自疫情爆發以來，他與前總統川普，都將病毒指向實驗室外洩，但遭外界駁斥。

他說：「我在2020年春季就知道了；我們知道那邊有科學家生病，他們試圖讓病毒更具傳染力，甚至更加致命，必須徹查到底。我們必須搞清楚發生什麼事，避免重蹈覆徹。」

這已不是龐培歐第一次將武漢病毒實驗室與解放軍牽扯在一起，在川普卸任前幾天，國務院就曾發布聲明表示：「美國確定武漢病毒實驗室與中國軍方合作機密計畫，包括動物實驗，至少在2017年就已開始。若疫情初期只感染少數人並且無症狀，那實驗室意外就會與自然爆發非常相似。」

當時美方質疑中國科學家在武漢製造新冠病毒，再以逆向工程試圖掩蓋證據，使病毒像從蝙蝠身上自然演化而來。

武漢病毒實驗室 龐培歐 疫情

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