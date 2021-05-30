疫情警報! 越南發現印度、英國混種新冠病毒 傳染力更強

疫情再響警報。越南衛生部29日宣布境內發現印度和英國變異株的混合新病株，傳染力比先前已知變異病毒都強得多。圖為在河內的一位戴口罩的婦女。(美聯社)

越南 衛生部長阮清龍29日宣布，境內發現一種新的新冠病毒株，是印度和英國 變異株的混合種，傳染力比先前已知變異病毒都強得多，可迅速自我複製，在空氣中傳染特別快，是該國新一波疫情 主因，越南將很快與世界分享新發現。

路透根據新聞網站「越南快訊」(VnExpress)報導，阮清龍表示：「我們對新患者進行基因定序後，發現一種結合了印度和英國變異病毒的新變異株」。

阮清龍進一步解釋：「更具體地說，這是印度變異株的突變種，而這種突變最初在英國變異株發現」。

根據報導，阮清龍說，這種新病毒株的傳染力比先前已知種類都強得多，在空氣中傳染特別快，而實驗室培養結果顯示，這種病毒自我複製的速度非常快，說明了短時間內不同地點何以出現這麼多新增病例。

報導提到，阮清龍說，新變種病毒株尚未命名，越南衞生部將在世界基因組地圖上公布資料。

越南去年多數時間成功控制住新冠疫情，如今遭逢一波擴散更快的疫情。自4月下旬以來，越南境內63省市之中的31省市有近3600人染疫，占全國病例總數一半以上。

此前，越南曾通報境內出現七種變異病毒，代號分別為B.1.1.7(即英國變種病毒)、B.1.617.2(即印度變種病毒)，以及A.23.1、B.1.222、B.1.619、B.1.351和D614G。越南目前累計約6400例確診、超過40人病死。

專家指出，英國變異株比原本的新冠病毒株更具傳染力，印度變異株不但更具傳染力，且不易受到免疫系統中和抗體影響。

華盛頓郵報報導，越南原本是全球抗疫成功國家之一，藉著運作良好的公共醫療體系、軍方隔離營和區域性嚴格防疫封鎖，使新增確診數維持在低檔，直到4月底新一波疫情爆發。最近新增病例多半來自越南北部兩個工業省，當地工廠職員工作時往往彼此靠得很近。

世界衛生組織(WHO)警告，除非全球至少有七成人口接種疫苗，否則新冠疫情不會終結。