川普官司纏身 幕僚：有政治加分效果

前總統川普雖然官司纏身，但幕僚卻認為有政治加分效果，將更能贏得保守派選民的支持。(路透)

前總統川普 官司纏身問題日漸嚴重，但幕僚卻認為如此局面實為政治利多。紐約檢察官 對川普企業生意交易展開犯罪調查之後，川普及身邊親信計畫以借力使力之計回擊，質疑調查人員動機，帶風向轉移外界注意焦點，並以基於政黨歧見的「獵巫行動」為調查行動定調。

川普陣營相信，若以前例來看，最終結果將是，保守派選民將全力支持以被迫害者角色出現的川普。

川普重要親信、「美國保守聯盟」(American Conservative Union)主席薛拉普(Matt Schlapp)說：「他們正運用權力，想要消滅頭號政敵，他們想要摧毀他。」他說，打壓川普只會得到反效果，絕對讓川普得利。

本周稍早，新聞報導消息傳出，曼哈頓特別大陪審團已開始開會，討論是否針對商業交易、稅務問題及跨國房地產生意起訴川普或川普集團前任高層主管。

消息人士透露，對於紐約郡區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)的調查行動即將收尾，川普及身邊親信私底下其實頗為緊張，只不過在公開場合裡，川普將持續利用官司問題凝聚基本盤支持群眾，同時為再戰2024年炒熱話題。

一名前任川普顧問說，川普陣營運用的還是老套的抹黑策略，反擊、卸責、攻擊調查人員，聲稱「我沒做錯任何事，我是個企業家，這是大家都知道的」。

大陪審團進入討論的新聞曝光後，川普立即表示，這項調查根本是以政治動機為出發點的「獵巫行動」，同時把大陪審團的消息與川普將再度舉辦造勢大會聯結，並公布共和黨員高度支持川普再次參選的民調報告。

曾任前眾院議長萊恩(Paul Ryan)顧問的巴克(Brendan Buck)表示，川普將身為被迫害者的身分操作得淋漓盡致，巧妙無比，「毫無疑問的，把遭到起訴轉化為凝聚支持的動力」。

巴克說，川普說服了支持者，唯一做錯的事情就是為支持者而奮戰，挺身對抗精英階級。巴克分析：「當這套說詞獲得民眾採信的時候，基本上你就變得刀槍不入了。」