民調：「匿名者Q」信徒 在美堪比主要宗教

一份民調顯示，約有14%的美國民眾可歸類為陰謀論團體「匿名者Q」信徒，幾乎等同白人福音教派新教徒的人數。(美聯社)

華府智庫機構「公共宗教研究所」(PRRI)及非營利團體「多種信仰青年核心」最新聯合民調 顯示，美國 民眾當中約14%可歸類為陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)信徒；若以政黨背景區分，共和黨 員裡每四人就有一人是「匿名者Q」信徒，但信奉「匿名者Q」的民主黨員只有7%，無黨派民眾則有12%。

「匿名者Q」信徒的定義則須符合三大特質：相信掌權者遭到一群崇拜撒旦的戀童癖秘密集團操控、認為美國愛國者可以訴諸暴力，拆穿戀童癖的真面目及恢復國家應有秩序，以及如同聖經上描述的暴風雨很快就會降臨，掃光邪惡的精英分子，同時恢復正當的領導人。

調查顯示，約有15%受訪者認為，掌權者正被崇拜撒旦的戀童癖秘密集團控制。

這項調查的研究人員還訂出另一個名稱為「匿名者Q懷疑者」的類別，用來代表那些對「匿名者Q」各種天馬行空理論表示「絕大多數不同意」，但並沒有完全排斥「匿名者Q」的民眾。統計顯示，約有55%共和黨員可以歸類為「匿名者Q懷疑者」。

「公共宗教研究所」創辦人瓊斯(Robby Jones)說，對於「匿名者Q」追隨者人數龐大感到非常訝異，換算起來大約在美國有3000萬人之多。

瓊斯舉例說，如果把「匿名者Q」視為宗教，在美國規模龐大幾乎等同白人福音教派新教徒，或者所有白人新教徒的主要分支，因此「匿名者Q」受到民眾信奉的程度，在美國大約等同一個主要宗教團體。

這項調查發現，民眾獲取新聞訊息的來源為何，與是否相信「匿名者Q」有明顯關聯。統計顯示，在問卷調查中回答最信賴「新聞極限」(Newsmax)等極右派新聞媒體的受訪者，每五人中就有兩人可以算是「匿名者Q」的忠實信徒。在這些最相信極右派媒體的民眾當中，約有48%相信很快就會有暴風雨降臨把精英掃光。