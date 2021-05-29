前議長萊恩籲「甩掉川普」 遭反嗆：共和黨的詛咒
共和黨籍前眾院議長萊恩(Paul Ryan)27日在加州演講時呼籲當前分裂的共和黨須與川普脫鉤，前總統川普28日隨即公開反擊，指「萊恩一直是共和黨的詛咒」。
川普透過他領導的政治行動委員會「拯救美國」(Save America)發表聲明，怪罪萊恩2012年與共和黨總統候選人、聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)搭檔參選，害共和黨在十年前失掉白宮。萊恩是羅穆尼的副總統候選人。
川普表示：「萊恩一直是共和黨的詛咒。他對我們國家需要做什麼一無所知，是個軟弱無能的領導人，把精力全花在打擊共和黨人，而不是對抗那些破壞我們國家的民主黨人。」
川普說，像萊恩這樣的人只會搞垮共和黨，「身為共和黨人，有萊恩在身邊，幾乎可以保證讓你、黨和美國，全都輸光光。」
萊恩27日在雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)演說批評川普時，並未「指名道姓」，但目標昭然若揭。他鼓勵共和黨人別再對川普亦步亦趨，警告當前分裂的共和黨唯一可行出路，就是與川普脫鉤。
萊恩表示：「我們保守派已再度來到交叉口。如果保守派理念得仰賴一個人的民粹訴求或二流模仿，那我們哪兒也去不成。」他還提到，「共和黨選民不想看到唯命是從、阿諛奉承的人湧向海湖莊園(Mar-a-Lago)。」
這並不是萊恩第一次與川普及黨內挺川死忠者有分歧，今年稍早他即曾強烈批評共和黨試圖挑戰拜登總統贏得選舉票人，稱那樣的反對行徑「反民主和反保守派」。
萊恩對川普提出最新批判的時機，正值共和黨內部激烈辯論後川普時代走向之際；大多數共和黨官員和候選人仍繼續公開表示支持川普，但黨內也有明顯聲浪批評此策略，認為對川普死忠將損害共和黨的長期利益。
雷根總統圖書館因疫情閉館逾一年後，萊恩是首批受邀談論共和黨未來的共和黨人之一。萊恩擬為眾院共和黨人募款，以期在2022年選舉重新奪回眾院多數黨。
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