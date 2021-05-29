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前議長萊恩籲「甩掉川普」 遭反嗆：共和黨的詛咒

記者胡玉立／綜合報導
前國會眾院議長萊恩日前在加州演說時呼籲共和黨與前總統川普脫鉤，川普28日反彈稱萊恩在詛咒共和黨。(路透)
前國會眾院議長萊恩日前在加州演說時呼籲共和黨與前總統川普脫鉤，川普28日反彈稱萊恩在詛咒共和黨。(路透)

共和黨籍前眾院議長萊恩(Paul Ryan)27日在加州演講時呼籲當前分裂的共和黨須與川普脫鉤，前總統川普28日隨即公開反擊，指「萊恩一直是共和黨的詛咒」。

川普透過他領導的政治行動委員會「拯救美國」(Save America)發表聲明，怪罪萊恩2012年與共和黨總統候選人、聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)搭檔參選，害共和黨在十年前失掉白宮。萊恩是羅穆尼的副總統候選人。

川普表示：「萊恩一直是共和黨的詛咒。他對我們國家需要做什麼一無所知，是個軟弱無能的領導人，把精力全花在打擊共和黨人，而不是對抗那些破壞我們國家的民主黨人。」

川普說，像萊恩這樣的人只會搞垮共和黨，「身為共和黨人，有萊恩在身邊，幾乎可以保證讓你、黨和美國，全都輸光光。」

萊恩27日在雷根總統圖書館(Ronald Reagan Presidential Library)演說批評川普時，並未「指名道姓」，但目標昭然若揭。他鼓勵共和黨人別再對川普亦步亦趨，警告當前分裂的共和黨唯一可行出路，就是與川普脫鉤。

萊恩表示：「我們保守派已再度來到交叉口。如果保守派理念得仰賴一個人的民粹訴求或二流模仿，那我們哪兒也去不成。」他還提到，「共和黨選民不想看到唯命是從、阿諛奉承的人湧向海湖莊園(Mar-a-Lago)。」

這並不是萊恩第一次與川普及黨內挺川死忠者有分歧，今年稍早他即曾強烈批評共和黨試圖挑戰拜登總統贏得選舉票人，稱那樣的反對行徑「反民主和反保守派」。

萊恩對川普提出最新批判的時機，正值共和黨內部激烈辯論後川普時代走向之際；大多數共和黨官員和候選人仍繼續公開表示支持川普，但黨內也有明顯聲浪批評此策略，認為對川普死忠將損害共和黨的長期利益。

雷根總統圖書館因疫情閉館逾一年後，萊恩是首批受邀談論共和黨未來的共和黨人之一。萊恩擬為眾院共和黨人募款，以期在2022年選舉重新奪回眾院多數黨。

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