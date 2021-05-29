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國會調查委員會 參院共和黨封殺 民主黨：美最黑暗一天

記者張文馨／華盛頓報導
國會參院28日以54票對35票未能通過設立國會暴動調查委員會法案，共有六名共和黨參議員跑票。(路透)
國會參院28日以54票對35票未能通過設立國會暴動調查委員會法案，共有六名共和黨參議員跑票。(路透)

聯邦參議院28日封殺成立今年1月6日國會遇襲事件調查委員會的提案，民主黨力推跨黨派獨立調查委員會失敗，下一步將在眾議院成立特別委員會調查；參議院民主黨領袖舒默批評「川普的彌天大謊籠罩共和黨」，眾議院議長波洛西說，民主黨人會繼續追求真相。

為了討論成立調查委員會，參議院院會前一日已有數小時的冗長發言，意在拖延程序以擱置議案，即「費力把事拖」(filibuster)；多數黨在參議院可發動「終結辯論」(cloture)抵銷，不過需獲五分之三(60席)以上議員同意。

參議院28日表決結果為54票對35票，未達通過門檻，形同封殺提案；路透以「川普的勝利」來形容此事。

6共和黨議員跑票挺提案

這輪投票中有6名共和黨議員投下贊成票，包括卡西迪(Bill Cassidy)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)、波特曼(Rob Portman)羅穆尼(Mitt Romney)與賽瑟(Ben Sasse)。

除波特曼外，這些共和黨議員都在2月9日彈劾川普時，投下贊成票；另有9位共和黨議員、2位民主黨議員未投票。

「川普的彌天大謊已籠罩整個共和黨，那個曾經的林肯的政黨，如今由川普的謊言來定義。」舒默(Chuck Schumer)在表決結束後發言表示，共和黨議員擔憂前總統川普報復才封殺提案。

數位媒體Axios報導，民主黨人堅持，針對美國史上最黑暗的一天，有成立調查委員會的必要；共和黨人憂心該委員會恐成政治武器，影響明年期中選舉。

共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，司法部正深入進行大規模犯罪調查，國會也有數個委員會舉行聽證會，他不相信多一個外部委員會，可能如民主黨領袖所願，發掘什麼關鍵新事證或更療癒，也不相信這是委員會的成立宗旨。

國會參院28日未能通過設立國會暴動調查委員會法案，數位共和黨參議員向記者表達見解...
國會參院28日未能通過設立國會暴動調查委員會法案，數位共和黨參議員向記者表達見解。(Getty Images)

相較在眾議院投票時，獲得35名共和黨議員倒戈支持，以252票贊成、175票反對順利通過此案；民主黨在參議院滑鐵盧；民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin III)將矛頭指向麥康諾，批他從中作梗。

白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，共和黨議員宣誓就職時稱要捍衛憲法，如今看來他們沒有做到。

波洛西另起爐灶 成立特調會

波洛西透過聲明表示，麥康諾與共和黨人否認1月6日國會暴亂的真相，讓參議院蒙羞；共和黨人抗拒那天的真相，使得國會與國家更不安全，並證明比起國安，共和黨人更關注選舉，但民主黨人將持續追求真相。

在參議院投票之前，波洛西和民主黨眾議院黨鞭霍耶(Steny Hoyer)都說過，若共和黨封殺，民主黨可能成立一個特別委員會調查此事。

有線電視新聞網(CNN)引述一位民主黨資深眾議員說法稱，在眾議院成立特別委員會，就是波洛西的下一步行動；眾議院特別委員會成立後，民主黨人就有權傳喚證人與舉行聽證會，調查攻擊事件起因，以及川普在背後扮演的角色。

川普被控1月6日煽動支持者，反對國會認可選舉人團投票結果，最終造成國會暴亂、5人死亡；在川普卸任前，民主黨以「煽動叛亂」為由二度彈劾川普，彈劾案雖在眾議院通過，但參議院宣判川普無罪，波洛西2月15日宣布將成立獨立的外部委員會，調查國會事件的事實與成因。

在共和黨議員阻撓下，國會參院28日未能通過設立國會暴動調查委員會法案，多數黨領袖...
在共和黨議員阻撓下，國會參院28日未能通過設立國會暴動調查委員會法案，多數黨領袖舒默對共和黨表示不滿。(美聯社)

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