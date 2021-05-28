口罩鬆綁胡蘿蔔 疫情從高峰翻轉 確診病例大降92%

各州推出的疫苗樂透策略奏效，5月13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。圖為紐約民眾前往中央公園玩樂，不再保持社交距離。(路透)

全美新冠肺炎單日新增確診病例自1月高峰下降92%，每日最高與最低確診數相差超過29萬例，近40%民眾完成疫苗 接種；有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦疾病防治中心(CDC )宣布完成疫苗接種者可在特定場合不戴口罩 後，民眾接種意願大增。

華盛頓郵報截至27日數據報導，全美目前至少1億6570萬人已接種至少一劑疫苗，其中1億3280萬人已完成接種；若以疫苗接種者占總人口比率來看，49.9%的人至少接種一劑疫苗，40%的人已完成接種。

疫苗接種普及，全美每日新增新冠病例從1月8日的高峰31萬3829例，下跌逾92%，來到26日的2萬3245例。

CNN報導，疫苗接種率在CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)兩周前宣布口罩解禁後大增。

喬治華盛頓大學(GWU)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)說：「這顯示鼓勵很重要，人們需要胡蘿蔔，而這次的胡蘿蔔就是在大多數場合可摘下口罩。」

政府疫苗接種網站「vaccines.gov」數據顯示，瓦倫斯基13日宣布當天下午，網站流量開始飆升，僅次於該網站4月30日開站時的瀏覽量。

驅動「vaccines.gov」網站的疫苗搜尋系統「尋找疫苗」(VaccineFinder)共同創辦人布朗斯坦(John Brownstein)說：「這真的令人訝異。」

各州推出的疫苗樂透策略奏效，5月13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。圖為費城民眾接種疫苗。(路透)

瓦倫斯基宣布後數小時，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)告訴CNN，「儘管CDC做此決定不是要獎勵接種疫苗者，但實際上卻可以發揮直接鼓勵民眾接種的效果。」

然而，CDC宣布口罩解禁後幾日，瓦倫斯基這項宣布出現爭議，因為還沒接種疫苗的人也可能逕自摘下口罩，部分人認為，這樣一來恐怕會加速新冠病毒擴散。

所幸，CDC數據顯示，13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。

在哈佛大學醫學院任教的布朗斯坦表示，除了口罩解禁政策之外，各州推出的疫苗樂透策略也可能奏效，對部分人而言，至少其中一種方法發揮效果。