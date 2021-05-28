我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

口罩鬆綁胡蘿蔔 疫情從高峰翻轉 確診病例大降92%

編譯陳韻涵／綜合27日電
各州推出的疫苗樂透策略奏效，5月13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。圖為紐約民眾前往中央公園玩樂，不再保持社交距離。(路透)
各州推出的疫苗樂透策略奏效，5月13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。圖為紐約民眾前往中央公園玩樂，不再保持社交距離。(路透)

全美新冠肺炎單日新增確診病例自1月高峰下降92%，每日最高與最低確診數相差超過29萬例，近40%民眾完成疫苗接種；有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布完成疫苗接種者可在特定場合不戴口罩後，民眾接種意願大增。

華盛頓郵報截至27日數據報導，全美目前至少1億6570萬人已接種至少一劑疫苗，其中1億3280萬人已完成接種；若以疫苗接種者占總人口比率來看，49.9%的人至少接種一劑疫苗，40%的人已完成接種。

疫苗接種普及，全美每日新增新冠病例從1月8日的高峰31萬3829例，下跌逾92%，來到26日的2萬3245例。

CNN報導，疫苗接種率在CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)兩周前宣布口罩解禁後大增。

喬治華盛頓大學(GWU)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)說：「這顯示鼓勵很重要，人們需要胡蘿蔔，而這次的胡蘿蔔就是在大多數場合可摘下口罩。」

政府疫苗接種網站「vaccines.gov」數據顯示，瓦倫斯基13日宣布當天下午，網站流量開始飆升，僅次於該網站4月30日開站時的瀏覽量。

驅動「vaccines.gov」網站的疫苗搜尋系統「尋找疫苗」(VaccineFinder)共同創辦人布朗斯坦(John Brownstein)說：「這真的令人訝異。」

各州推出的疫苗樂透策略奏效，5月13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。圖為費...
各州推出的疫苗樂透策略奏效，5月13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。圖為費城民眾接種疫苗。(路透)

瓦倫斯基宣布後數小時，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)告訴CNN，「儘管CDC做此決定不是要獎勵接種疫苗者，但實際上卻可以發揮直接鼓勵民眾接種的效果。」

然而，CDC宣布口罩解禁後幾日，瓦倫斯基這項宣布出現爭議，因為還沒接種疫苗的人也可能逕自摘下口罩，部分人認為，這樣一來恐怕會加速新冠病毒擴散。

所幸，CDC數據顯示，13日迄今的全美新冠新增確診病例穩定下降。

在哈佛大學醫學院任教的布朗斯坦表示，除了口罩解禁政策之外，各州推出的疫苗樂透策略也可能奏效，對部分人而言，至少其中一種方法發揮效果。

疫苗 口罩 CDC

上一則

共和黨9280億基建計畫 白宮：具建設性 別再耍把戲

下一則

風向變了 臉書不再移除「人造病毒」貼文

延伸閱讀

柯文哲自救購新冠疫苗：不要政治操作

柯文哲自救購新冠疫苗：不要政治操作
92歲李嘉誠打完第二劑疫苗：不疫樂乎 阿彌陀佛

92歲李嘉誠打完第二劑疫苗：不疫樂乎 阿彌陀佛
日本擬提供AZ疫苗給台灣 盼6月供貨

日本擬提供AZ疫苗給台灣 盼6月供貨
洛縣公衛局國王隊銀河隊合作 接種疫苗抽獎球票

洛縣公衛局國王隊銀河隊合作 接種疫苗抽獎球票

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
全國過敏和傳染病研究所所長佛奇曾支持國家衛生研究院贊助中國武漢病毒研究院研究，現又改口稱不相信新冠病毒來自自然，共和黨國會議員要他下台。(路透)

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

2021-05-26 21:55
紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

2021-05-26 21:41
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打