疫起武漢實驗室？情報界意見分歧 中譴責拜登「陰謀論」

美國情報界一直有人懷疑新冠病毒出自中國武漢病毒研究所實驗室，川普政府也一直相信。但中國斥為「陰謀論」。(路透)

國家情報總監辦公室(ODNI)表示，情報界對於新冠病毒起源呈現分裂看法，無法確定新冠病毒來自實驗室的可能性高，或是因人類接觸感染動物所致的可能性高；中國 也譴責拜登政府，重啟病毒起源調查。

國家情報戰略通訊副主任阿曼達·肖克(Amanda Schoch)在聲明指出：「美國 情報界不清楚新冠病毒最初傳播的地點、時間與方式，但總歸出兩種可能情況：人類接觸受感染動物而使病毒自然傳開；或者這是起實驗室事件。」

肖克表示：「情報界一派支持前者情況，另一派支持後者，兩種理論都有低至中等可信度，但情報界多數人認為，目前資訊不足以判斷哪一種情況有比較高的可能性。」

ODNI由17個不同情報單位組成，但未透露哪個單位作出此結論，但這項結論與拜登26日的說法一致。

華爾街日報23日引述一份美國情報報告指出，中國武漢病毒研究所 多名研究人員生病，出現類似2019年11月的流感症狀，並要求住院；當時剛好是新冠病毒開始在中國傳播之前的事，隨後病毒在全球傳開。

參院26日晚間通過議案，要求ODNI公開病毒起源，該案給ODNI共90天公布「與武漢病毒研究所和新冠病毒起源之間可能有關的一切資訊。」

情報官員近期與議員會晤時，鮮少提供實驗室外洩理論的資訊，並稱他們無法信任中國的多數資訊；中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)4月曾說，這是因為中國政府疫情初期不夠透明。

拜登總統26日下令情報界再次確認新冠病毒的起源，並要求在90天內回報；中國27日批評拜登此舉，並譴責武漢實驗室外洩病毒的說法是陰謀論。

中國官員譴責美國將疫情政治化，並自稱國際專家一再稱讚中國對病毒起源保持開放透明的態度。

「美國有些人完全忽視事實與科學。」中國外交部發言人趙立堅27日說，「中國『實驗室外洩理論』是極不可能的說法，早已清楚記錄在世界衛生組織(WHO)聯合調查報告中。」

趙立堅指的報告，是中國與世衛科學家1月在中國聯合調查病毒事實的任務，該報告稱病毒「極不可能」外洩自武漢實驗室；不過美國情報單位2月表示，他們仍無法排除此一可能。