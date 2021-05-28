風向變了 臉書不再移除「人造病毒」貼文

網路社群媒體臉書(Facebook)26日在官方網站上宣布將調整平台使用政策，任何有關新冠病毒是人為製造的相關言論將不再被移除，也反映美國 政府宣稱新冠病毒於18個月前，起源於中國 武漢實驗室的說法。

根據華爾街日報(WSJ)23日的報導，引用美國政府尚未公開的情報指出，2019年11月時就已有三名來自「中國科學院武漢病毒研究所 」的研究員自出現病症而就醫。

臉書官方網站聲明表示：「有鑑於新冠病毒起源的調查正在進行當中，我們與公衛專家經過諮詢後決定，我們的平台將不再移除有關新冠病毒是人為或加工製造的相關言論。」

拜登總統26日向情報部門下令調查新冠病毒的起源，本月稍早多達18名知名科學家也聯合向政府呼籲，應深入調查病毒起源、釐清病毒來自實驗室的可能性。

不過中國向世界衛生組織(WHO)澄清，稱北京政府針對病毒起源的部分已調查完成，指美國政府應將追溯病毒源頭的調查方向轉向其他國家。

過去中國已多次否認病毒來自武漢實驗室的說法，並指責美方不斷炒作話題；中國外交部23日表示，世衛組織領導的調查團隊已於今年2月造訪武漢病毒研究所，稱其團隊的調查結果認定病毒從實驗室洩露的可能性極低。

臉書自2月開始禁止使用者在平台上發表宣稱新冠病毒是人為或加工製造的言論，並稱此說法是誤導民眾；但本周的聲明卻一反常態：「我們將持續和公衛專家合作，除了更新有關疫情的資訊，隨著事實的更新我們也會不斷修改政策。」