新冠溯源 中拒支援世衛 拜登令加速解密

白宮官員說，中國近日拒絕世衛組織再調查新冠起源，才刺激拜登政府要求美國情報機構介入。圖為今年1月31日世衛專家前往武漢華南海鮮市場調查新冠源頭，卻只能遠觀。(Getty Images)

拜登 總統27日表示，有意公布情報界對新冠疫情 起源的情資報告；在此之前一天，拜登已下令美國情報機構90天內呈報調查情資，說明新冠病毒是否並非源自動物再傳染給人類，而是由中國 武漢病毒研究所流出。

病毒起源「兩種可能」 官方共識漸趨一致

福斯新聞網(Fox News)報導，中國近日拒絕支援世界衛生組織(WHO)再調查新冠起源，才刺激拜登政府加速解密，公布美方情資；官方意見漸趨一致，認為有「兩種可能」導致新冠疫情大爆發；其一為自然界病毒庫接觸到人類，其二則為病毒實驗室流出。

有線電視新聞網(CNN)則報導，新冠病毒源自中國的風暴漸漸擴大，在國內外都有爆炸性影響；拜登給情報界的期限，加深包圍新冠病毒擴散的謎雲、這場全球疫病的謎團、中共這個極權體制的諱莫如深，還有超級強權較勁的辛辣弦外之音；此外，WHO是否能由當前危機汲取教訓，防止未來再傳疫病，質疑聲浪也大增。

紐約時報報導，拜登總統27日在俄亥俄州登上空軍一號之前，被問到是否打算公布情報界對新冠起源的報告時說，「沒錯，除非另有我所不知的內情。」

在國內，前總統川普的行政團隊及拜登的白宮，目前都面臨外界要求公開他們是如何斷定新冠起源，此外還有政治是否染指調查行動；若最後證明病毒真是由實驗室流出，川普或能取得幾許肯定，但也凸顯他屢屢踐踏事實、扭曲情報以遂行政治目的的惡習，不管就新冠起源還是其他命題，信譽都隨而粉碎。

若新冠真源自中國實驗室，那麼拜登叫停川普政權最後幾天要國務院對實驗室源起論的調查，便失諸草率；自從華爾街日報踢爆中方幾名病毒學家去年11月便因不明疾病而送醫院治療以來，拜登便愈來愈感受到壓力。

如果病毒來自武漢實驗室 美中關係將更惡化

近幾日病毒源自實驗室理論飽受矚目，即便疫情起源尚未全面明朗，美國要中方為疫情付出代價的聲浪，在華府愈喊愈響；兩國正在角逐地緣政治影響力，如果病毒真源自武漢病毒實驗室，美、中關係將更形惡化，恐引爆新冷戰。