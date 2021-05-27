放眼2022 川普版「與美國有約」 圖奪參眾兩院

前總統川普放眼2022年期中選舉，動作頻頻。(美聯社)

前總統川普 放眼2022年期中選舉，盼一舉拿下聯邦參、眾兩院，他開始構思政策理念，為共和黨 訂定「讓美國再次偉大」(MAGA)的信條；消息人士表示，川普仿效1994年「與美國有約」(Contract with America)運動，與眾院共和黨前議長金瑞契(Newt Gingrich)和前幕僚籌謀並擬訂文件。

政治新聞雜誌Politico引述消息人士指出，最近幾周，川普在他的私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，陸續會晤金瑞契、白宮前幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)和聯邦共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)，眾人開始著手擬定文件。

這群人才剛開始思考「川普有約」(Trumpified Contract)的細節，但貿易、移民等議題均可能採取「美國優先 」的政策方針；消息人士描述這會是「2022年以後的政策優先要務」。

該想法已討論數周，但川普將之整理成文凸顯出他有意持續形塑共和黨，他除了公告背書、舉行造勢活動和在期中選舉前募款外，也覺得有必要將共和黨推往他期望的方向。

「與美國有約」是前總統柯林頓第一個任期的期中選舉時，由金瑞契與共和黨眾議員阿米(Dick Armey)共同撰寫提出的政治議程；1994年「與美國有約」幫助共和黨人在過去40年來首次拿下參、眾兩院多數，此後共和黨人便將此作為選舉樣本。

Politico指出，詳細的政策綱領向來並非川普強項，他也未必會如他承諾的政策行事；因此「川普合約」是否會宣布，或者更新內容的全面程度尚待觀察。

金瑞契表示，川普合約不會太快問世，不過他提出共和黨2022年可能納入的政策優先要務，「學校選擇、教美國真正的歷史、廢除紐約時報的「1619項目」(1619 Project)、刪掉批判種族理論(CRT)和現在的德州法。」

川普離開白宮後，不斷抱怨2020年選舉、為其任內的疫苗工作辯護，並批評那些支持彈劾他的共和黨人；川普鮮少公開露臉，他在室內談話時，金主表示他也不斷抱怨2020年選舉。川普發言人婉拒回應。