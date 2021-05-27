川普卸任前特赦…巴農遭控詐騙案獲撤銷

前任白宮資深顧問巴農遭控詐騙案，由於獲得前總統川普在卸任前特赦，聯邦法院法官24日已撤銷。(路透)

前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)遭控詐騙 案，24日獲得聯邦法院法官撤銷。過去幾個月來，法院體系將如何處理前總統川普 為昔日選舉策士巴農特赦，牽動許多訴訟問題，但巴農詐騙案畫下句點後，其他刑事案件卻仍未了。

紐約南區聯邦法院法官安娜莉莎‧托瑞斯(Analisa Torres)在長達七頁的裁決書中指出，其他案件因獲得總統特赦而撤銷，巴農獲總統特赦是合法的，因此同意巴農的撤銷起訴請求。

川普卸任前，今年1月底特赦巴農。

巴農去年與另外三名被告遭曼哈頓聯邦檢察官起訴，罪由為涉嫌大規模選舉募款詐騙，吸引金主捐款贊助美墨邊境築牆；根據檢方調查，巴農涉嫌透過「我們來築牆」(We Build the Wall)自我圖利超過100萬元，表面上卻向捐款者聲稱所有款項都將用來興建邊境圍牆。

托瑞斯在裁決書中引述過去的總統特赦前例，包括1833年新澤西州法院判例裁定「特赦暗示有罪」；她寫道：「如果是無辜的，就不必赦免罪刑，當事人將獲判無罪；他是靠關係得到特赦的。」

另外三名被告並未獲得川普赦罪，將在聯邦法院面臨審判，三名被告均向法院辯稱無罪。另一方面，紐約州 調查人員則對川普特赦是否違法立案調查。

巴農辯護律師卡斯特洛(Robert Costello)發表聲明說，「法官顯然做出正確的決定，無條件赦免(unconditional pardon)的結果必定就是撤銷起訴」。

卡斯特洛曾向法院主張，被告獲得總統特赦後，案件立即撤銷，是相當普遍的狀況。卡斯特洛也要求托瑞斯，應該遵循其他紐約及其他地區聯邦法官前例，讓獲得總統特赦的被告，從法院起訴紀錄裡正式除名。

華盛頓郵報報導，曼哈頓聯邦檢察官是否提出上訴，目前無法得知；聯邦檢察官曾向在庭訊中指出，總統特赦並不代表案件完全撤銷，只代表起訴終止。