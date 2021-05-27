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拜登開除川普任命美術委員 華裔錢以佳入繼任委員名單

編譯陳韻涵／綜合26日電
錢以佳。(取自Center for Architecture臉書帳號)
錢以佳。(取自Center for Architecture臉書帳號)

白宮日前開除聯邦美術委員會(Commission of Fine Arts，簡稱CFA)四名由前總統川普任命的委員，成為拜登政府最新一波行動肅清川普時代政府單位及委員會人事的舉措；白宮官員表示，拜登很快會宣布繼任委員名單，潛在人選包括設計「歐巴馬總統紀念圖書館」的華裔建築師錢以佳(Billie Tsien)。

CFA官網寫道，CFA是由七名委員組成的獨立聯邦機構，負責給予總統、國會和政府機關在華府的建築與美學建議，CFA人事全由川普任命。

有線電視新聞網(CNN)報導，CFA四名委員24日被告知於當晚提辭呈，其中包括2018年獲川普任命，後經選舉脫穎而出的主席舒伯(Justin Shubow)；舒伯24日收到一封白宮信件，要求他辭去委員會職務，或待當晚自動解職。

CNN引述信件內容報導：「若未收到你(舒伯)的辭呈，你在委員會的職務會在今晚6時屆滿。」

舒伯拒絕辭職並尋求職務到期的說明，形容這樣被趕走形同「對經典及傳統建築的攻擊」，指被要求離任的委員都是經典建築設計的擁護者。

川普去年簽署行政命令，試圖確保聯邦建築物符合「美麗」準則，他偏好經典建築而非現代設計；這道命令招致部分建築師反對，建築師學會(AIA)也嚴正抗議；今年2月，拜登推翻川普那道行政命令。

白宮表示，拜登很快就會宣布四名潛在的繼任人選，分別是華裔著名女建築師錢以佳、庫克(Peter Cook)、愛德華茲(Hazel Edwards)和莫爾(Justin Moore)。

72歲的錢以佳畢業於耶魯大學藝術系，1977年到威廉斯建築事務所任職後不久便與威廉斯(Tod Williams)結婚，1986年創辦「威廉斯錢以佳建築事務所」(TWBTA)。威廉斯夫婦檔2014年擊敗著名的義大利裔建築師、紐約時報新大樓設計師皮亞諾(Renzo Piano)，獲歐巴馬頒贈國家藝術勳章；錢以佳則被譽為繼享譽國際的建築師貝聿銘(I.M. Pei)之後，最負盛名的華裔建築師，她參與設計的芝加哥歐巴馬總統紀念圖書館訂今年完工。

川普 拜登 白宮

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