拜登開除川普任命美術委員 華裔錢以佳入繼任委員名單

錢以佳。(取自Center for Architecture臉書帳號)

白宮 日前開除聯邦美術委員會(Commission of Fine Arts，簡稱CFA)四名由前總統川普 任命的委員，成為拜登 政府最新一波行動肅清川普時代政府單位及委員會人事的舉措；白宮官員表示，拜登很快會宣布繼任委員名單，潛在人選包括設計「歐巴馬總統紀念圖書館」的華裔建築師錢以佳(Billie Tsien)。

CFA官網寫道，CFA是由七名委員組成的獨立聯邦機構，負責給予總統、國會和政府機關在華府的建築與美學建議，CFA人事全由川普任命。

有線電視新聞網(CNN)報導，CFA四名委員24日被告知於當晚提辭呈，其中包括2018年獲川普任命，後經選舉脫穎而出的主席舒伯(Justin Shubow)；舒伯24日收到一封白宮信件，要求他辭去委員會職務，或待當晚自動解職。

CNN引述信件內容報導：「若未收到你(舒伯)的辭呈，你在委員會的職務會在今晚6時屆滿。」

舒伯拒絕辭職並尋求職務到期的說明，形容這樣被趕走形同「對經典及傳統建築的攻擊」，指被要求離任的委員都是經典建築設計的擁護者。

川普去年簽署行政命令，試圖確保聯邦建築物符合「美麗」準則，他偏好經典建築而非現代設計；這道命令招致部分建築師反對，建築師學會(AIA)也嚴正抗議；今年2月，拜登推翻川普那道行政命令。

白宮表示，拜登很快就會宣布四名潛在的繼任人選，分別是華裔著名女建築師錢以佳、庫克(Peter Cook)、愛德華茲(Hazel Edwards)和莫爾(Justin Moore)。

72歲的錢以佳畢業於耶魯大學藝術系，1977年到威廉斯建築事務所任職後不久便與威廉斯(Tod Williams)結婚，1986年創辦「威廉斯錢以佳建築事務所」(TWBTA)。威廉斯夫婦檔2014年擊敗著名的義大利裔建築師、紐約時報新大樓設計師皮亞諾(Renzo Piano)，獲歐巴馬頒贈國家藝術勳章；錢以佳則被譽為繼享譽國際的建築師貝聿銘(I.M. Pei)之後，最負盛名的華裔建築師，她參與設計的芝加哥歐巴馬總統紀念圖書館訂今年完工。