川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯已召集大陪審團，討論是否對川普集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪。(美聯社)

紐約曼哈頓地區檢察官 萬斯(Cyrus Vance)已召集大陪審團，討論是否對川普 集團作刑事調查，對前總統川普提出控罪，恐有可能讓川普成為首位入獄的總統；法律專家表示，考量案件調查發展，萬斯可能準備提出刑事指控，但目前許多情況未明，應小心解讀。

另外，紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)也已召集特別大陪審團，考量針對川普的商業交易提出刑事控罪。

若刑事罪狀成立，萬斯可能決定是否對川普集團高層定罪；未來半年，大陪審團每周將開會三天。

「選任陪審員表示萬斯已找到至少一項由一人或多人犯罪的顯著證據，準備好提出證據並起訴」；律師與法律分析師莫斯(Bradley Moss)說：「他最終能否對川普集團成員控罪仍待觀察，現在就下結論指川普很快將入獄的人必須冷靜。」

川普25日晚發表聲明表示，「這是美國史上最大獵巫行動的延續，自我從川普大廈搭電梯下樓至今，從未停止」。

川普並未在聲明中點名大陪審團被召集的內容，獵巫行動則是指俄羅斯當局疑似在2016年大選中協助川普。

「史上沒有其他總統陷入我面臨的處境，摒除這一切紛擾，我為國家做了很棒的工作，無論在稅務、立法、軍隊、退伍軍人、太空軍、邊境，還加速創造偉大的疫苗(被稱作奇蹟呢！)，我還保衛了憲法第二修正案 」；川普表示，「這完全是政治考量，試圖冒犯在大選中支持我的7500萬名選民，且受到高度偏袒民主黨的檢察官驅使。」

U紐約曼哈頓地區檢察官萬斯刑事調查川普集團，川普大廈是目標之一。(Getty Images)

萬斯的檢察官團隊已調查川普集團逾兩年，近期可望偵結；檢察官將探究川普集團是否誤導貸方及保險公司關於企業的價值，以及是否依法繳稅。

此外，檢察官也著手調查川普企業是否給予員工津貼等其他好處而非調高薪水，藉此降低公司的稅務負擔；其中一位被指控的受惠者便是川普長期的財務長艾倫‧索柏格(Allen Weisselberg)和他的家庭成員，他們屢次免費或以低價購得川普在曼哈頓等地的公寓。

檢察官希望能夠說服為川普效命40年的索柏格作為汙點證人，他將是揭露集團財務與稅務的關鍵。

索柏格的前兒媳珍妮佛‧索柏格(Jennifer Weisselberg)育有兩個孩子；她表示，川普為她的其中一位就讀曼哈坦貴族私校的孩子每年付5萬4000元的學費，艾倫‧索柏格幫另一個孩子繳學費。

檢察官爬梳數百萬頁文件，其中包含檢方2月透過最高法院興訟取得的川普退稅資料；萬斯的調查範圍擴及川普大廈、川普家族的七泉(Seven Springs)別墅，芝加哥的酒店及公寓大廈，還有用以支付性醜聞豔星的封口費等。

萬斯對川普集團的調查案本月初在與詹樂霞聯手調查後，再次引起各界關注；詹樂霞自2019年起從民事角度調查川普集團，但她近期改口說，已對川普集團高層啟動刑事調查。