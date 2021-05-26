我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.5%民眾完成接種

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

全美半數成人完成接種 可享受長周末假期了

編譯郭宣含／綜合25日電
經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。圖為加州青少年正接受疫苗注射。(美聯社)
經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。圖為加州青少年正接受疫苗注射。(美聯社)

美國疫苗接種計畫在不到六個月內從0%大增到50%，近1億3000萬名成人接種完畢，近半人口接種至少一劑疫苗；隨著新增確診人數持續降低，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，已接種疫苗者可好好享受長周末國殤日假期。

拜登政府25日下午表示，半數成人已接種完畢；白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)說：「這是美國推動接種疫苗的重大里程碑，我們1月20日進入白宮時，這個數字是1%。」

根據CDC 25日數據，近1億3000萬名18歲以上者已接種完畢，配送線上另有7000萬劑疫苗；聯邦食品暨藥物管理(FDA)批准輝瑞新冠疫苗供12歲以上孩童接種後，該族群接種率快速攀升，近500萬名青少年已接種至少一劑疫苗。

CDC數據指出，全美過去一周平均單日接種1800萬劑疫苗，約49.5%人口已接種至少一劑，39.5%人口接種完成；約62%的18歲以上成人已接種至少一劑，拜登總統的目標是在7月4日前為70%成人接種至少一劑疫苗。

新增感染數持續下降，約翰霍普金斯大學數據顯示，24日新增確診近2萬6000例，過去七天平均單日新增確診約2萬4900例，為6月19日以來首見降到2萬5000例以下，也比一周前的單日平均減少22%。

全美41州與華府過去一周平均單日新增確診案例至少下降5%，平均單日新增570人病歿。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，多虧疫苗，今年國殤日將有別於去年，「數千萬名美國人得以稍微像往常一樣拜訪親友。」

瓦倫斯基表示：「如果你已接種疫苗便是受到保護，大可好好享受國殤日；如果你還沒接種疫苗，我們給你的指南不變，你仍有感染風險。」未接種者仍須戴口罩和保持社交距離。

另一方面，CDC宣布已停止調查完全接種者出現「突破性感染」的情況，除非他們嚴重到需要住院或病歿。CDC今年初仍調查所有案例，4月底全美已有逾1億人接種疫苗，當時46州與領地僅收到1萬262例的突破性感染；CDC於25日發布報告指出，該數字可能遭大幅低估。

經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。...
經過六個月努力，全美完全接種疫苗成人，25日已達半數，目前朝為青少年接種而努力。圖為加州青少年正接受疫苗注射。(美聯社)

疫苗 CDC 美國

上一則

佛洛伊德案周年 喪生地傳30槍響 明市槍枝暴力仍氾濫

下一則

舊識尋仇？紐約華男遭推下地鐵成羅生門 反仇小組調查

延伸閱讀

只花半年 全美半數成人完全接種新冠疫苗

只花半年 全美半數成人完全接種新冠疫苗
拜登和普亭終要見面了 下月瑞士峰會 將提白俄問題

拜登和普亭終要見面了 下月瑞士峰會 將提白俄問題
佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」

佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」
國會敵意激化 休會時返鄉 兩黨議員憂人身安全

國會敵意激化 休會時返鄉 兩黨議員憂人身安全

熱門新聞

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
武漢病毒實驗室。(美聯社)

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

2021-05-25 12:34
世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男