莫德納對12-17歲效力百分百 最快7月能施打

莫德納將申請為青少年施打疫苗。(路透)

莫德納 (Moderna)25日發布報告，其新冠肺炎疫苗 對12歲至17歲青少年的保護力達到「100%」，計畫在6月初向聯邦食品暨藥物管理局(FDA )尋求批准緊急使用，讓全國中學生盡速回到正常的校園生活。

莫德納的臨床試驗共三階段，25日發布的報告為第二階段，表示超過3700名受試者參與試驗後發現，接種第一劑後的保護力達到93%，沒有任何接種二劑的受試者染疫；用來對照的安慰劑組(Placebo group)則出現四例。由於兒童重症率很低，因此該試驗中，只要有單一症狀及經篩檢為陽性，即算染疫。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)說，這些數據證明其疫苗「效力甚強」，讓人「感到鼓舞」。

莫德納表示，並未在受試者中看到明顯的安全問題；固然接種第二劑不時會出現頭痛、疲倦、肌肉痠痛、發冷等症狀，不過這實與成年人接種時偶會出現的副作用無異。

不到三周之前，莫德那就在財報中表示，第一階段的測試顯示，其疫苗對12歲至17歲青少年的保護力達到96%，這是基於「至少接種一劑」而來的結果。

預計FDA將會接受莫德納的申請，因為其批准程序耗時約一個月，正好趕上暑期活動及下學期的開始。在莫德納之前，輝瑞(Pfizer)是第一款可讓青少年接種的疫苗，其在4月9日申請，並在本月10日得到FDA批准，向12歲至15歲青少年展開疫苗接種。

讓更多青少年接種疫苗，對全國性的防疫也至關重要：兒童占全美20%人口，而公衛專家普遍認為，須要全國70%至85%民眾接種，才能達到「群體免疫」，而現在尚未接種的成年人中，相當部分是不願接種者。儘管現在愈來愈多專家示警，由於變種病毒傳播，群體免疫的目標恐怕有愈發渺茫的趨勢。