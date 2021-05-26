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全球第1個打新冠疫苗男人 英國「莎翁」中風過世

編譯柯立偉／綜合25日電
醫院25日證實與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲英國老先生，已經去世，他去年12月成為全球第一位接受輝瑞疫苗的男人。(路透)
醫院25日證實與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲英國老先生，已經去世，他去年12月成為全球第一位接受輝瑞疫苗的男人。(路透)

全球第一位接受新冠疫苗的男性，並與英國文學史上大文豪莎士比亞同名同姓的「莎士比亞」(William Shakespeare)，20日因中風在他接種疫苗並治療中風的考文垂大學醫院(University Hospitals Coventry and Warwickshire)辭世，享壽81歲。

去年12月8日，當莎士比亞接受輝瑞疫苗第一劑注射時，立刻躍上全球版面，他穿著聖誕拖鞋接受注射的照片從此傳遍全球。受媒體廣泛關注的原因不只因為他是史上第二位接種的人、第一位接種的男性，更因為他與英國文學史上，將英文登峰造極的文豪莎士比亞同名同姓，甚至同鄉，都來自考文垂的華威郡(Warwickshire)。

遺孀喬伊．莎士比亞(Joy Shakespeare)表示：「我丈夫對於能成為第一批接種疫苗的人之一感到相當榮幸，這是他一生中最驕傲的事。他很喜歡看媒體關於自己的報導，並且鼓勵所有人接種疫苗。」

至於史上第一位接種新冠疫苗的女性，則是現年91歲的瑪格麗特．基南(Margaret Keenan)，她與莎士比亞都在同一間醫院接種人類史上第一劑正式獲准使用的新冠疫苗。

而這位莎士比亞與英國文學史上的莎翁究竟有沒有關係呢？他的姪女艾蜜莉．莎士比亞(Emily Shakespeare)表示，他們有86%的把握，認為自己的家族就是莎翁的後裔。她推文表示：「由於世居考文垂華威郡，與文學史上的莎士比亞有地緣關係，家族成員多認為自己是莎翁後裔。」

然而，根據莎士比亞故居博物館的說法，莎翁現在並沒有直系後裔存在。由於莎士比亞的孫子沒有子女，因此莎士比亞姓氏只傳到孫輩。雖然莎翁的姐姐仍有後裔存在，但也不姓莎士比亞。

醫院25日證實與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲英國老先生，已經去世，他去年1...
醫院25日證實與英國大文豪莎士比亞同名同姓的81歲英國老先生，已經去世，他去年12月成為全球第一位接受輝瑞疫苗的男人。(路透)

疫苗 英國 中風

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