國會敵意激化 休會時返鄉 兩黨議員憂人身安全

共和黨眾議員瑪喬瑞‧格林，以激進方式和民主黨眾議員歐凱秀-柯提茲對峙，不僅讓人擔心安危，更害怕有人有樣學樣。圖為歐凱秀-柯提茲接受記者訪問，談及瑪喬瑞‧格林。（歐新社）

眾院進入三周的休會期間，不過議員卻因對國會暴動持不同立場，而導致關係緊張；同時支持者情緒也遭激化，讓議員擔心返回選區後的人身安全。

多位民主黨 籍議員擔心，新冠疫情趨緩，議員面對必須舉辦實體活動的壓力，但加上國會有毒的政治文化，恐怕釀成威脅。議員表示基於安全，甚至必須自掏腰包加強維安，或在住家安裝安全設施。

自國會暴動以來，針對議員的威脅已增加107%。國會警察在本月呈交督察長的報告中寫道「案件可能持續增加」。上周眾院才以213票對212票通過，增加2150萬元預算，為議員提供差旅維安和辦公室安全裝置升級；此預算為暴動後19億元的安全強化預算的一部分。

民主黨籍眾議員 凱瑟琳‧克拉克(Katherine M. Clark，麻州)表示，兩黨皆顧慮安全問題，但許多共和黨 議員不願認清國會暴動，以及前總統川普煽動支持者的事實，導致華府內外的紛亂難以平息。

國會的對立，自從拜登總統就任前就已點燃火苗。現在部分民主黨議員，拒絕與不願確認拜登勝選的共和黨議員合作。民主黨更對共和黨不情願在國會戴口罩，以及接種新冠疫苗的態度極為不滿。此外，多位共和黨議員對於國會暴動的嚴重性較為輕描淡寫，也觸怒民主黨。

多位民主黨議員表示，共和黨眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)，以激進方式和民主黨眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)對峙，不僅讓人擔心安危，更害怕有人有樣學樣。

格林一度跟在歐凱秀身後大叫，質問她為什麼不針對「綠色新政」與她辯論，更當面指控她支持左翼「反法西斯運動」(Antifa)分子；格林更直稱歐凱秀為「膽小鬼」。

民主黨眾議員萊恩(Tim Ryan，俄亥俄州)就說：「這是非常不文明的行為，她可能引發支持者跟進，將目標對準歐凱秀等四人幫成員。」