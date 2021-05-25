「美國家庭計畫」有助經濟？拜登盟友經濟學者質疑

疫情緩解，經濟復甦，但全美各地都出招工困難現象，批評指是拜登政府持續發放紓困金，使人不急著重新投入職場。圖為俄亥俄州請人招牌。(美聯社)

「美國家庭計畫」(American Families Plan)法案為拜登總統一大施政重點，不過身為盟友的哈佛大學教授福爾曼(Jason Furman)卻發表報告指出，「關閉學校和缺乏托育服務不會拖慢經濟復甦」，與拜登的立場出現衝突。

白宮 與民主黨 籍國會議員表示，缺少托育服務，將是經濟復甦一大阻礙，亟欲投入重金補助，幫助父母重返工作崗位。

福爾曼過去曾任歐巴馬時期的白宮經濟顧問委員會主席，他共同參與的研究報告指出，育有年輕子女的父母就業 率，下降速度較沒小孩的父母緩慢。

研究結果使人議論全國缺工的原因，以及該端出何種政策，才得以促使全美民眾在疫情消退之際重返職場。目前共和黨人士大多反對拜登的家庭計畫法案，而這份分析報告已遭白宮和民主黨女性黨團在內的議員批評。

福爾曼：過多失業補助 使人不願找工作

不過福爾曼與共同作者強調，仍相信長期來看，投資托育有其必要性。但其研究與民主黨的訴求衝突，民主黨認為缺乏可負擔的托育服務，為就業成長不如預期的主因。但研究結果，與共和黨論點一致，過多的聯邦政府失業補助，使人不願找工作。

參院衛生教育勞工暨退休金委員會主席，民主黨籍議員派蒂‧莫瑞(Patty Murray，華盛頓州)：「如果我們不解決托育危機，經濟就不會復甦。」

哈佛大學教授福爾曼的報告對鼓勵就業的原因與拜登政府不同。(美聯社)

但報告卻指向相反方向，福爾曼與共同作者，馬里蘭大學的梅莉莎‧卡爾尼(Melissa Kearney)與哈佛大學的包威爾(Wilson Powell III )與其他專家表示，育有年幼子女，因學校和托育中心關閉，無法在家工作者，僅佔勞動市場一小部分。即使學校重啟，短期內對勞動參與率不會有太大幫助。

不過白宮和民主黨指向其他研究，指出年初部分學校重啟時，就業率也隨之上升。同時也引用民調，顯示父母認為托育為縮短工時和退出職場的主因。

福爾曼報告發布的同一日，聯準會也發布訪問1萬1000名成人的民調，超過五分之一的父母在2020年因托育中心和學校關閉，而停止工作或縮減工時。

但福爾曼和卡爾尼強調，報告僅聚焦托育是否拖慢就業率復甦，並非否定政府投資高品質與可負擔托育的必要。卡爾尼也說：「也可能有其他因素影響就業。」