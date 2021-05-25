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拜登「學貸豁免」跳票 衝擊4200萬人 專家：不意外

記者顏伶如／綜合報導
據報導，拜登預算政策急轉彎，原來豁免的學貸承諾將不會出現。圖為大學生抗議學貸有如重錘，讓他們人生起步困難。(Getty Images)
據報導，拜登預算政策急轉彎，原來豁免的學貸承諾將不會出現。圖為大學生抗議學貸有如重錘，讓他們人生起步困難。(Getty Images)

拜登總統選舉期間曾說，上台之後將讓4200萬年輕人獲得1萬元學貸豁免，不過，「每日郵報」(Daily Mail)報導，在白宮即將宣布的政府新編預算中，學貸豁免將不包括在內。

拜登本周稍後將宣布新編預算，其中並不包括學貸豁免，如此政策轉變將對4200萬背有學貸的美國民眾帶來重大衝擊。

來源：Forbes Breaking News

過去這段期間以來，拜登承受民主黨進步派人士壓力，包括民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等，要求拜登政府為民眾豁免5萬學貸。參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也支持豁免學貸的提議。

拜登上周接受紐約時報專訪時表示，對於取消學貸感到越來越「可疑」。拜登說，如果就讀賓州大學，每年繳學費7萬元，「難道社會大眾要幫忙付嗎？」

白宮：盼國會立法取消

白宮先前表示，拜登希望國會通過豁免學貸的立法，而不是透過發布行政命令取消學貸。

「每日郵報」指出，拜登接受紐約時報的談話，與白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)上個月表達的立場不同。當時柯連恩說，拜登正在考慮豁免5萬元學貸。

柯連恩在Politico Playbook活動上說，拜登已要求教育部長卡多納(Miguel Cardona)研議總統是否有法律權限，可以為民眾豁免學貸。

華倫先前曾呼籲拜登發表行政命令，為民眾豁免學貸。2020年11月大選過後，華倫在推特發文寫道，拜登與賀錦麗可以豁免數十億元學貸，讓數千萬美國民眾立即解除經濟壓力，並協助消弭種族之間的財富差距。

高等教育專家坎特洛維茲(Mark Kantrowitz)說，這個消息並不讓人意外。他表示，對於學貸豁免何去何從感到興趣的人，應該密切注意拜登要求部屬研議總統是否能夠動用行政權免除學貸之後所提交的備忘錄內容。

坎特洛維茲指出，拜登仍在等司法部及教育部的研究報告，「只有等他收到報告之後，球才會落到國會手中，我估計研究結果將發現，總統沒有豁免學貸的法律權限」。

來源：The Hill

拜登 紐約時報 教育部

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