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佛洛伊德案周年 「警改法案」白宮、國會仍在拉鋸未出台

編譯洪毅／綜合23日電
明尼阿波利斯市非洲裔男子佛洛依德去年5月25日遭該市警察沙文跪壓致死案的畫頁，至今仍讓人記憶猶新。(美聯社)
明尼阿波利斯市非洲裔男子佛洛依德去年5月25日遭該市警察沙文跪壓致死案的畫頁，至今仍讓人記憶猶新。(美聯社)

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察以膝壓頸致死案在25日將滿一年，拜登總統將於本周接見佛洛伊德家人；但要在佛洛伊德逝世周年之際，看到警務改革法案出台已幾乎不可能，儘管法案的推動並未停滯，民主黨籍國會議員也對前景表示樂觀。

拜登在去年6月就曾私訪佛洛伊德家人；今年4月則在國會聯席演說時表示，希望能在佛洛伊德逝世周年之際，看到警務改革法案讓他簽署。

但是拜登發表演說後，白宮與國會的往來可謂「頻繁但行禮如儀」，雙方沒有明確的底線，也沒有何時必須完成的時程表；聯邦參議員布克(Cory Booker)、眾議員巴斯(Karen Bass)等近日都表態，要在25日看到法案已不可能；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也說，法案要在25日前有結論「八字還沒一撇」。

國會民主黨人推動的警務改革法案，由於得不到共和黨議員支持，進展緩慢。圖為俄勒岡州...
國會民主黨人推動的警務改革法案，由於得不到共和黨議員支持，進展緩慢。圖為俄勒岡州波特蘭市民眾在佛洛伊德命案一周年前夕集會示威，要求加速警務改革。(路透)

事實上，任何一方都不急於推出法案；民權組織「全國行動網路」(National Action Network)領袖夏普頓(Al Sharpton)表示，他「寧願遲來卻是有利齒的法案，而不是準時到來卻無牙的法案」，後者正是他擔心，為了搶在特定時程而出現的結果。

其中一個難有共識的議題就是警察「有限豁免權」(Qualified immunity)：目前眾院通過的版本取消警察的此一權利，代表警察在民事上得以不被受害人或其家屬起訴的權利將會取消。

共和黨反對取消「警察個人」的權利，如共和黨籍參議員史考特(Tim Scott)就主張將起訴對象改為「警局」，據傳民主黨內也有人認為這方面可有一定妥協，但在「進步派」人士看來，就會覺得法案改革還不夠多。

但聯邦的法案尚未出台，不代表改革停滯：佛洛伊德死後，全國22個州至少已通過82項改革法案，改革警察執法程序、透明度、紀律、武力使用等。巴斯就說，雖然對無法在25日提出法案感到失望，不過對達成共識十分有信心。

警察 佛洛伊德 拜登

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