「提醒」免疫系統「記得」如何反應 專家： 一年內追打加強針

全美新冠肺炎新增確診率降均下跌，但專仍家警告新變種毒株威脅未除。圖為洛杉磯市一家餐廳出售外賣。(美聯社)

新冠肺炎疫苗接種開展後，目前公衛界正在討論下一個話題，也就是是否要追加劑量，就像醫師會建議民眾每年接種不同的流感疫苗 那樣；不過目前究竟有無此需求，若有、須多久接種一次，能不能換疫苗廠商等問題，目前仍尚無定論。

「有線電視新聞網」(CNN)報導，約翰霍普金斯大學國際疫苗接種中心(IVAC)教授摩斯(William Moss)表示，追加劑量就像是在「提醒」我們的免疫系統，讓他們「記得」如何快速反應。

公衛界討論追加劑量的原因在於，疫苗產生的抗體可能隨著時間減弱，或是無法應對可能形成的變種病毒 等；事實上，雖然疫苗的效力能持續多久目前仍屬未知，但是專家相信很可能不會是「永遠的」。

摩斯表示，如果經證實民眾應該追加劑量，代表若不予再次接種，則對新冠肺炎的保護力會降低，使其更容易染疫，儘管陷入重症的可能性降低。

摩斯還說，他可以預期，若須追加劑量，民眾可能要接種與原先不同廠牌，或是與當前已推出的版本均不同的疫苗。

目前聯邦疾病防治中心(CDC)對追加劑量的意見是，由於尚不清楚是否需要、或是要多久才須追加，因此，不建議現在就追加劑量，也不能讓不同疫苗交互接種；CDC還說，目前未有任何國家做出須追加劑量與否的決定，遑論哪些疫苗可能成為候選。

醫務總監莫西(Vivek Murthy)表示，已知疫苗的效力至少有六個月，因此保護力能持續多久尚待觀察；「但是民眾應該要做好準備，非常有可能的情景是，一年內就須追加劑量」；據報導，「一年」的時間是部分科學界人士及疫苗生產商的推斷，但是尚未得到普遍認可。

總統醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)則說，正在為需要追加劑量的情景做準備，但是也有可能很長的時間都不需要，因此目前對此議題的回答是：「我不知道」。

目前嬌生(Johnson & Johnson)、莫德納 (Moderna)及輝瑞(Pfizer)都在研究是否要追加劑量；諾瓦瓦克斯醫藥(Novavax)也開發出一款新冠疫苗，預計今年第三季可在美國接種認為，該公司認為他們的疫苗可能將用於追加劑量之用。

莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)認為，由於變種病毒出現，新冠疫情可能到明年都不會結束。