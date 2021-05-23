我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土287個案、校正170例、6例死亡

發彩票還是現金？加州也要推疫苗獎勵制了

「缺席投票可拆封供驗」 喬州富爾頓郡也將稽查大選選票

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州人口最多的富爾頓郡，將展開選票稽查，缺席投票可拆封查驗。(美聯社)
喬治亞州人口最多的富爾頓郡，將展開選票稽查，缺席投票可拆封查驗。(美聯社)

共和黨在亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)驗票帶動其他共和黨執政州仿效，喬治亞州人口最多的富頓郡(Fulton County)，也將展開選票稽查；喬州亨利郡(Henry County)法官艾米洛(Brian Amero)21日裁定，缺席投票(absentee ballots)可以拆封，讓提出選舉舞弊疑慮訴訟的原告檢查。

富頓郡選票稽查的開始時間，必須等待法官確認稽查程序規範後宣布。前總統川普在2020年11月大選連任失敗後，保守派民眾在多州要求驗票。雖然選舉陰謀論迄今並無證據，仍在共和黨支持者之間持續傳播。

雖然富頓郡將進入選票稽查，但稽查結果並不會更改喬治亞州選舉結果。2020年大選選舉結果早已經過確認，無法再被推翻。

一般預料，喬州富頓郡的選票稽查，將比由共和黨主導進行中、程序缺乏公開透明的亞歷桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)選票稽查受到更多規範。

法院紀錄顯示，艾米洛21日雖然裁定缺席投票選票可以拆封供驗，但原告只能在法院規定的程序與作業架構下檢查或掃描選票。

提出驗票訴訟的原告之一、喬治亞州「可信選舉結果選民組織」(Voters Organized for Trusted Election Results)共同創辦人法沃瑞托(Garland Favorito)表示，正在研究如何透過掃描技術及法醫鑑定分析，檢查富頓郡的缺席投票選票。他表示，28日之前就會將驗票計畫提案呈送給法官。

法沃瑞托接受CNN訪問時說，希望由專家組成的12人團隊，能有機會檢查剛剛完成掃描的選票檔案，尋找選票可能經過偽變造的證據。他說：「我們想這麼做的理由是，要確定到底有沒有選票是偽造的。」

民主黨籍富頓郡郡長皮特斯(Robb Pitts)則批評說，2020年大選如今竟還要求驗票。他說，對於去年選舉結果無法接受的民眾，到現在還把富頓郡當做討伐目標，如此狀況「非常可惡」。

皮特斯表示：「選票總共經過三次計票，其中包括手工計票，並沒有找到任何舞弊證據，事實就是富頓郡在疫情期間，安全且確實地完成了一次選舉。很遺憾看到這些漫天謊言持續存在，讓郡裡的納稅人破費。」

共和黨 喬治亞州 投票

上一則

影／中國「祝融號」開上火星 將展開90天探測

下一則

台海重現緊張時刻 解密1958年…美幾為台動用核武

延伸閱讀

白宮基建計畫降至1.7兆 共和黨仍不買帳

白宮基建計畫降至1.7兆 共和黨仍不買帳
擔心被做手腳 亞利桑納州共和黨稽核過投票機 不再使用

擔心被做手腳 亞利桑納州共和黨稽核過投票機 不再使用
眾院通過決議譴責亞特蘭大殺亞裔槍手 反對票皆共和黨

眾院通過決議譴責亞特蘭大殺亞裔槍手 反對票皆共和黨
將控按摩院殺手仇恨犯罪 喬州地方檢察官求處死刑

將控按摩院殺手仇恨犯罪 喬州地方檢察官求處死刑

熱門新聞

據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
紐約時報以「美國如何暫時打敗變種病毒」為題，引述專家分析背後綜合原因。(Pexels)

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

2021-05-19 09:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對

深圳男520送1貨車玫瑰 女孩掉頭走人…網友：車不對
勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密

勞力士「探二」新舊款差在哪？官方出手大解密
時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線

時代雜誌：虛假安全感及私密茶室 攻破台灣防疫線