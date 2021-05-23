「缺席投票可拆封供驗」 喬州富爾頓郡也將稽查大選選票

喬治亞州人口最多的富爾頓郡，將展開選票稽查，缺席投票可拆封查驗。(美聯社)

共和黨 在亞利桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)驗票帶動其他共和黨執政州仿效，喬治亞州 人口最多的富頓郡(Fulton County)，也將展開選票稽查；喬州亨利郡(Henry County)法官艾米洛(Brian Amero)21日裁定，缺席投票 (absentee ballots)可以拆封，讓提出選舉舞弊疑慮訴訟的原告檢查。

富頓郡選票稽查的開始時間，必須等待法官確認稽查程序規範後宣布。前總統川普在2020年11月大選連任失敗後，保守派民眾在多州要求驗票。雖然選舉陰謀論迄今並無證據，仍在共和黨支持者之間持續傳播。

雖然富頓郡將進入選票稽查，但稽查結果並不會更改喬治亞州選舉結果。2020年大選選舉結果早已經過確認，無法再被推翻。

一般預料，喬州富頓郡的選票稽查，將比由共和黨主導進行中、程序缺乏公開透明的亞歷桑納州馬瑞波卡郡(Maricopa County)選票稽查受到更多規範。

法院紀錄顯示，艾米洛21日雖然裁定缺席投票選票可以拆封供驗，但原告只能在法院規定的程序與作業架構下檢查或掃描選票。

提出驗票訴訟的原告之一、喬治亞州「可信選舉結果選民組織」(Voters Organized for Trusted Election Results)共同創辦人法沃瑞托(Garland Favorito)表示，正在研究如何透過掃描技術及法醫鑑定分析，檢查富頓郡的缺席投票選票。他表示，28日之前就會將驗票計畫提案呈送給法官。

法沃瑞托接受CNN訪問時說，希望由專家組成的12人團隊，能有機會檢查剛剛完成掃描的選票檔案，尋找選票可能經過偽變造的證據。他說：「我們想這麼做的理由是，要確定到底有沒有選票是偽造的。」

民主黨籍富頓郡郡長皮特斯(Robb Pitts)則批評說，2020年大選如今竟還要求驗票。他說，對於去年選舉結果無法接受的民眾，到現在還把富頓郡當做討伐目標，如此狀況「非常可惡」。

皮特斯表示：「選票總共經過三次計票，其中包括手工計票，並沒有找到任何舞弊證據，事實就是富頓郡在疫情期間，安全且確實地完成了一次選舉。很遺憾看到這些漫天謊言持續存在，讓郡裡的納稅人破費。」