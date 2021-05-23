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亞州驗票陰謀論不停 更多共和黨人籲停止

編譯郭宣含／綜合22日電
亞利桑納州共和黨人呼籲州參議會停止查驗馬瑞波卡郡的2020年大選選票。(美聯社)
亞利桑納州共和黨人呼籲州參議會停止查驗馬瑞波卡郡的2020年大選選票。(美聯社)

亞利桑納州越來越多共和黨人呼籲，要求共和黨掌控的州參議會停止查驗馬瑞波卡郡(Maricopa County)的2020年選舉結果，因為該郡對拜登總統勝選的挑戰，日益仰賴未經證實的陰謀論。

亞州參議會下令對馬瑞波卡郡選舉結果進行驗票，該驗票行動將暫停至24日。然而部分共和黨人表示，他們希望別再繼續驗票過程；此前驗票人員延續川普不實的選舉指控，本以為是揭露重磅消息，結果卻發現是驗票人員自己的疏漏。

「我認為他們應該乾脆把驗票叫停，我認為這達不到任何目的，也無法改變選舉結果。」亞州州長布魯爾(Jan Brewer)表示：「這些選票已獲確認，拜登是總統，這不會改變，我認為該邁步了。」

亞州參議會共和黨議長凱倫‧費恩(Karen Fan)先前發出不實言論，馬瑞波卡郡政委員會便敦促費恩停止重新計票。

共和黨州議會上周指控該郡刪除一堆電腦檔案，川普在他的政治行動委員會上，兩度引述這番指控；佛羅里達州資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)負責監控該驗票過程，該公司領導人曾在去年11月選舉後大肆散播川普鼓吹的選舉謊言。

郡政委員會致函痛批說明這些電腦檔案的位置，並指控參院「嚴重欠缺選舉法知識」；此後驗票人員才停止這些指控。

郡政委員會在信中表示：「我們一致認同，無論你的『驗票』初衷為何，如今這已淪為一場中傷我們大家的表演；我們的州淪為笑柄，更糟的是，這種『驗票』讓市民不信任選舉，還會削弱我們的民主共和國。」

該郡共和黨籍書記官瑞奇(Stephen Richer)則稱驗票人員的不實說法簡直是「精神錯亂」，「就政黨、州與國家而言，我們不能再放任這些瘋狂謊言，」

原本支持驗票的亞州共和黨州議員博耶(Paul Boyer)日前受訪時表示，他認為驗票是共和黨的負擔，「誰不支持驗票？但他們進行的方式讓人難堪。」

博耶表示，他擔心2020年選舉後餘波盪漾，共和黨若繼續向川普效忠，恐威脅共和黨能否在州議會站穩，「若要我想個毀掉共和黨的辦法，答案會是這次的驗票。」

亞利桑納州共和黨人呼籲州參議會停止查驗馬瑞波卡郡的2020年大選選票。(美聯社)
亞利桑納州共和黨人呼籲州參議會停止查驗馬瑞波卡郡的2020年大選選票。(美聯社)

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