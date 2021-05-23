川普新部落格沒人看 寵物領養網站流量都贏他

前總統川普自從遭主要社群媒體封殺之後，網路影響力驟減，他的個人網站及部落格也乏人問津。(Getty Images)

前總統川普 畢生最害怕不受重視，自從遭主要社群媒體 封殺之後，他網路聲量驟減，於是開設個人網站；但根據最新統計，上周不管是他的部落格、募款網頁還是線上商店，都沒幾個人造訪，甚至連寵物領養網站的流量都比他高，在網路時代，川普只怕快要淪落到無關緊要的地步。

華盛頓郵報22日報導，網上談論川普的內容已跌到五年來新低，連寵物領養網「Petfinder」或食譜網站「Delish」的訪客數量都比川普的個人網站多。

不可否認，川普迄今依然是共和黨最亮明星，保守派議員或造勢者對2022期中選舉，甚至2024川普再選，忠於川普有多重要，仍在大聲爭辯。很多有意問鼎白宮者都說，川普若參選自己便不出馬；很多共和黨要人都曾前往佛州拜會川普。

但川普餘威並未召來更多網路粉絲；華郵看過四家線上分析機構的數據，發現有關川普的社群動作，比如按讚、回應、留言或分享有關他的內容，在臉書 、推特、Reddit及Pinterest，自1月以來大跌95%，是2016年以來最低。

川普想重獲國人注意力，開個人網站是截至目前最大動作，但在網路上乏人問津，甚至他的謀士都興趣缺缺；雖然川普與其團隊上電視訪談大力推銷他的「來自川普書桌」(From the Desk of Donald Trump)部落格，另在社媒上猛貼文，但上周在臉書上的分享量平均每日不到2000次，跟去年他臉書貼文每周有數千萬則評論、分享等互動相比，顯然是雲泥之別。

川普身邊人透露，自誇很能網路吸粉、主宰對話的川普已抱怨自己放話受矚目的程度，跟以前相比差得太遠；此外，對於遭臉書封殺，川普漸漸認命，也沒興趣加入很多對保守派友善、試著贏得他加持的線上社群媒體。

為了奪回鎂光燈，川普團隊正賣力打造自稱「川普媒體集團」(Trump Media Group)的東西，可望今年夏季推出，包括川普自己的全新社群媒體平台。謀士們說，川普頻頻談到這項計畫，也由負責團隊收到更新進度，話雖如此，最終成品還沒搞定。

其他川普謀士說，前總統若是能收到足夠的錢以及掌控力，依然可能加入別的平台；另外，今年夏季他可望舉辦一堆造勢會，確保媒體仍注意他。