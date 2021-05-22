我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

美國人染疫住院平均花費2萬3489元 不但失去丈夫 遺產還被扣押

記者顏伶如／綜合報導
根據統計，美國民眾感染新冠肺炎後的平均住院花費為2萬3489元；圖為加州洛杉磯一間醫院的醫生在治療住院的新冠患者。(Getty Images)
根據統計，美國民眾感染新冠肺炎後的平均住院花費為2萬3489元；圖為加州洛杉磯一間醫院的醫生在治療住院的新冠患者。(Getty Images)

紐約時報報導，根據估算，自從疫情爆發以來，美國民眾染疫住院的所有開銷累計高達300億元，平均每人染疫住院花費2萬3489元；顯示感染新冠病毒除了影響健康，還有另一個層面的經濟衝擊，即使有醫療保險的民眾也躲不掉。

64歲俄亥俄州婦人蕾貝卡‧加爾(Rebecca Gale)已從汽車工廠退休，結髮25年的丈夫加爾(Michael Gale)感染新冠病毒去年夏天過世後，醫藥費帳單雖然絕大部份由保險公司處理了，但加爾病危之際搭乘醫療直升機的5萬元費用，保險公司卻只承擔極少比例。

「我每天以淚洗面。這讓我心痛不已。」蕾貝卡說：「我已經失去丈夫，還要處理這種事情。」

加爾夫婦購買的醫療保險，對於醫療直升機費用的給付上限為1萬元。醫療直升機公司對加爾遺產聲請扣押，要求償還剩餘的4萬元。

前總統歐巴馬任內任的醫療政策顧問南西-安‧狄帕瑞(Nancy-Ann DeParle)說，目前政府集中心力在推廣新冠疫苗，似乎沒人注意到民眾感染新冠病毒後面臨異常昂貴醫藥費帳單，遭受長期經濟衝擊的問題。

紐約時報在長達10個月的追蹤採訪中，分析800多件染疫案例的住院醫療帳單細目，結果發現許多對消費者不利的狀況。

舉例來說，疫情發生後，聯邦政府對醫院提供紓困，但國會規定醫師與醫療院所接受紓困金後，就不能再向患者收取差額費用(balance billing)，也就是追討保險公司並未涵蓋的醫藥費開銷。

紐約時報追蹤報導發現，某些醫院持續收取差額費用；還有些醫療體系在染疫患者身亡後，聲請以遺產償還積欠醫藥費用，影響原本有權繼承遺產的家屬權益。

住在密爾瓦基地區的心理學者珍妮佛‧米勒(Jennifer Miller)去年感染新冠病毒後兩度掛急診，結果積欠數千元意料之外的醫藥費用，目前還在透過律師提訴；她說：「一般民眾以為感染新冠患者有著醫藥費用紓困的某些計畫，實際上並不存在。」

「我有博士學位，但連我都搞不懂。」米勒說：染疫住院醫藥費用帳單對許多染疫患者來說相當複雜難懂，她還沒時間研究2021年的醫藥費用帳單，因為還在處理2020年的帳單。

住在底特律的33歲教師蘿倫‧路德(Lauren Lueder)說，為了支付新冠肺炎醫藥費，已用光7000元存款；她表示，因為接受了一連串的檢測，開銷一項項累積，「我手邊已沒有閒錢可以支付。」

醫療保險 醫療帳單 紐約時報

上一則

富國允釋出13億劑疫苗 成本價供應低收入國

下一則

白宮與交友軟體合作 打疫苗有助提高配對機會

延伸閱讀

加州6月15日經濟重啟 洛縣全面放寬限制

加州6月15日經濟重啟 洛縣全面放寬限制
越南月內冒出近2千本土病例 再增2變種病毒株

越南月內冒出近2千本土病例 再增2變種病毒株
全球不只逾300萬人染疫病歿 WHO：實際數據恐多2至3倍

全球不只逾300萬人染疫病歿 WHO：實際數據恐多2至3倍
美國人染疫住院平均花費：2萬3489元

美國人染疫住院平均花費：2萬3489元

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
圖為天問一號著陸模疑圖。(取材自新華網)

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

2021-05-14 21:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷

先前搶不到 現在賣不掉 美「這款商品」疫情後滯銷