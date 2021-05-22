美國人染疫住院平均花費2萬3489元 不但失去丈夫 遺產還被扣押

根據統計，美國民眾感染新冠肺炎後的平均住院花費為2萬3489元；圖為加州洛杉磯一間醫院的醫生在治療住院的新冠患者。(Getty Images)

紐約時報 報導，根據估算，自從疫情爆發以來，美國民眾染疫住院的所有開銷累計高達300億元，平均每人染疫住院花費2萬3489元；顯示感染新冠病毒除了影響健康，還有另一個層面的經濟衝擊，即使有醫療保險 的民眾也躲不掉。

64歲俄亥俄州婦人蕾貝卡‧加爾(Rebecca Gale)已從汽車工廠退休，結髮25年的丈夫加爾(Michael Gale)感染新冠病毒去年夏天過世後，醫藥費帳單雖然絕大部份由保險公司處理了，但加爾病危之際搭乘醫療直升機的5萬元費用，保險公司卻只承擔極少比例。

「我每天以淚洗面。這讓我心痛不已。」蕾貝卡說：「我已經失去丈夫，還要處理這種事情。」

加爾夫婦購買的醫療保險，對於醫療直升機費用的給付上限為1萬元。醫療直升機公司對加爾遺產聲請扣押，要求償還剩餘的4萬元。

前總統歐巴馬任內任的醫療政策顧問南西-安‧狄帕瑞(Nancy-Ann DeParle)說，目前政府集中心力在推廣新冠疫苗，似乎沒人注意到民眾感染新冠病毒後面臨異常昂貴醫藥費帳單，遭受長期經濟衝擊的問題。

紐約時報在長達10個月的追蹤採訪中，分析800多件染疫案例的住院醫療帳單 細目，結果發現許多對消費者不利的狀況。

舉例來說，疫情發生後，聯邦政府對醫院提供紓困，但國會規定醫師與醫療院所接受紓困金後，就不能再向患者收取差額費用(balance billing)，也就是追討保險公司並未涵蓋的醫藥費開銷。

紐約時報追蹤報導發現，某些醫院持續收取差額費用；還有些醫療體系在染疫患者身亡後，聲請以遺產償還積欠醫藥費用，影響原本有權繼承遺產的家屬權益。

住在密爾瓦基地區的心理學者珍妮佛‧米勒(Jennifer Miller)去年感染新冠病毒後兩度掛急診，結果積欠數千元意料之外的醫藥費用，目前還在透過律師提訴；她說：「一般民眾以為感染新冠患者有著醫藥費用紓困的某些計畫，實際上並不存在。」

「我有博士學位，但連我都搞不懂。」米勒說：染疫住院醫藥費用帳單對許多染疫患者來說相當複雜難懂，她還沒時間研究2021年的醫藥費用帳單，因為還在處理2020年的帳單。

住在底特律的33歲教師蘿倫‧路德(Lauren Lueder)說，為了支付新冠肺炎醫藥費，已用光7000元存款；她表示，因為接受了一連串的檢測，開銷一項項累積，「我手邊已沒有閒錢可以支付。」