富國允釋出13億劑疫苗 成本價供應低收入國

富裕國家在全球衛生高峰會上承諾向窮國提供新冠疫苗；圖為FedEx快遞公司用飛機運送莫德納疫苗。(美聯社)

全球衛生高峰會21日落幕，由於新冠疫情期間窮國、富國取得疫苗 不公現象愈來愈大，幾家新冠疫苗生產大廠已保證提供13億劑以上新冠疫苗給中、低收入 國家；此外，世界衛生組織(WHO )指出，真正死於疫情的人數應在600萬到800萬人之間，是目前各國官方呈報死亡總數340萬人的兩到三倍。

美聯社報導，在羅馬召開的全球衛生峰會由義大利總理德拉吉(Mario Draghi)主持，20國集團(G20)及歐盟執委會與會；德拉吉讚美民營的新冠疫苗廠能提供疫苗「意義重大，令人難以置信」。

美國輝瑞藥廠及德國BioNTech保證提供聯合研發的疫苗10億劑、嬌生2億劑、莫德納1億劑；這些疫苗將以成本價供應低收入國，而以低利價賣給中等收入國。

輝瑞及BioNTech另允諾明年再加10億劑，歐盟國家則保證今年另給1億劑。

歐洲聯盟執行委員會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示，歐洲送交的新冠疫苗，大多會透過聯合國主持的「新冠疫苗實施計畫」(COVAX)執行；COVAX的設立主旨在確保中、低收入國家能有平等管道取得新冠疫苗。但民間藥廠並沒明白透露，自己將按什麼特殊保護機制履行承諾。

德拉吉表示，各方21日的承諾就某些觀點來看，反映出「碰到最艱難時刻，某些國家關起門來，罔顧世上其他地方，目前已有意矯正這種不公不平。」

而在瑞士日內瓦，WHO數據部副主任薩米拉‧阿斯瑪(Samira Asma)表示，自新冠疫情伊始迄今，因新冠病毒及其併發症而病殁的人數，應在600萬到800萬人之間；另根據WHO公布其年度統計，2020年病殁人數據估至少為300萬，並非官方統計的180萬。

WHO的估算，是依據一種統計模型，來測算因新冠病毒才病故的人數；這種統計法取用官方紀錄的死亡總數，再減去假設新冠疫情沒發生，按以前身故趨勢可料想到的死亡人數。

WHO據此表示，估計歐洲53國2020年因新冠而病殁人數在110萬到130萬之間，大概是官方數據的兩倍；另外在美洲35國，2020年死於新冠疫情人數在130萬到150萬之間，而非官方紀錄的90萬人。

WHO數據專家姆森貝里(William Msemburi)指出，有些新冠患者沒測出真正死因，因此便沒顯示在官方報告當中。