我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3305萬 38.1%民眾完成接種

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

邊洗牙邊自吹「我闖進國會」…遭檢舉被捕

編譯郭宣含／綜合20日電
紐約州居民沃姆斯在看牙時提起自己參與國會暴動，病患聽到之後檢舉，他遭FBI逮捕。(FBI)
紐約州居民沃姆斯在看牙時提起自己參與國會暴動，病患聽到之後檢舉，他遭FBI逮捕。(FBI)

國會1月6日出現暴動後，過去四個月以來，許多支持前總統川普的暴徒陸續大吹大擂，聯邦調查局(FBI)從這些暴民身邊的相關人士獲得資訊，包括當事人的家人、朋友、同事或前女友等，至今已逮捕逾410人。

根據聯邦起訴書內容，在國會暴動不到一周後，在紐約州西部一間牙醫診所內，一名病患當月12日進行例行檢查，聽到另一名據稱是闖進國會的男性病患一邊洗牙，一邊吹噓自己闖進國會。

聯邦起訴書指出，紐約州居民沃姆斯(Daniel Warmus)聊到自己在國會裡抽大麻，而且拒絕警方命令，不願離開，他甚至驕傲拿出當天錄下的影片。

當局並未透露揭密病患的身分，等該名病患聽完沃姆斯的故事，便警告FBI並將沃姆斯的手機和住址一併交出。

這個看牙醫的平凡行程，最後讓FBI發起調查並在本周結案，37歲的沃姆斯18日遭警方拘捕；他被控施暴闖進國會、行為失序，未經合法授權便蓄意進入並停留在國會大樓，而且蓄意且意圖擾亂政府的秩序行動。

沃姆斯18日並未回應，也不清楚他是否有律師。

過去四個月，類似檢舉案例層出不窮；佩德羅什(Robert Lee Petrosh)本月5日因闖進國會遭捕，因為他母親將兒子出現在國會的事情告訴朋友，最後引來FBI調查。

闖國會男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)的律師(Albert Watkins)表示，他的客戶與其他被指控的暴徒輕信川普有關選舉舞弊的不實說法，「這些人有腦傷，他們不是壞人。」

華盛頓郵報(WP)報導，沃姆斯和逾30名紐約州居民因涉入國會暴動事件而遭逮捕，據稱沃姆斯在紐約州有一間修車廠，但該修車廠並未回應。

根據九頁長的事實聲明書，沃姆斯從紐約州西部開車近300哩到國會，企圖扭轉選舉結果，他被看到頭戴川普帽子和穿了一件「CNN假新聞」的衣服；攝影機拍到他在當天下午進入國會。

而在沃姆斯看完牙醫六天後，揭密者向FBI告知沃姆斯的吹噓內容，不過調查人員並未從攝影機畫面看到他在抽大麻。

當局表示，目前不清楚揭密者與沃姆斯的關係；FBI表示，揭密者事後便未再回應當局的進一步問題。

紐約州 FBI 川普

上一則

上工囉 失業金申請降至44.4萬人 疫情以來新低

下一則

眾院通過國會保安法案 民主黨自由派有雜音

延伸閱讀

紐約曼哈頓咬斷華男指尖男子涉仇恨犯罪 酒店內被捕

紐約曼哈頓咬斷華男指尖男子涉仇恨犯罪 酒店內被捕
紐約州指定接種站打疫苗送彩票 有機會贏500萬元

紐約州指定接種站打疫苗送彩票 有機會贏500萬元
查國會暴動設跨黨派委會 眾院通過 參院難過關

查國會暴動設跨黨派委會 眾院通過 參院難過關
還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

熱門新聞

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒13日晚間在阿拉巴馬州落網，他在拘留前拍照時，臉上露出一抺詭異的微笑。(警方提供)

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

2021-05-14 18:11
據證實，美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），月前進駐新竹湖口陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，觀察台陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。圖為印尼陸軍5月歡迎美軍安合旅官兵（戴花圈者）抵達部隊的茶會畫面。圖／取自5th SFAB臉書粉絲專頁；來源Penerangan Kostrad﻿ Kostrad﻿

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

2021-05-16 10:39
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30
聯邦疾病防治中心(CDC)日宣布，已完成疫苗接種者可在室內外集會脫下口罩，但仍須配合州、地方、企業與店家防疫規定。(Getty Images)

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

2021-05-14 09:21
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬