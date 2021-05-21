邊洗牙邊自吹「我闖進國會」…遭檢舉被捕

紐約州居民沃姆斯在看牙時提起自己參與國會暴動，病患聽到之後檢舉，他遭FBI逮捕。(FBI)

國會1月6日出現暴動後，過去四個月以來，許多支持前總統川普 的暴徒陸續大吹大擂，聯邦調查局(FBI )從這些暴民身邊的相關人士獲得資訊，包括當事人的家人、朋友、同事或前女友等，至今已逮捕逾410人。

根據聯邦起訴書內容，在國會暴動不到一周後，在紐約州 西部一間牙醫診所內，一名病患當月12日進行例行檢查，聽到另一名據稱是闖進國會的男性病患一邊洗牙，一邊吹噓自己闖進國會。

聯邦起訴書指出，紐約州居民沃姆斯(Daniel Warmus)聊到自己在國會裡抽大麻，而且拒絕警方命令，不願離開，他甚至驕傲拿出當天錄下的影片。

當局並未透露揭密病患的身分，等該名病患聽完沃姆斯的故事，便警告FBI並將沃姆斯的手機和住址一併交出。

這個看牙醫的平凡行程，最後讓FBI發起調查並在本周結案，37歲的沃姆斯18日遭警方拘捕；他被控施暴闖進國會、行為失序，未經合法授權便蓄意進入並停留在國會大樓，而且蓄意且意圖擾亂政府的秩序行動。

沃姆斯18日並未回應，也不清楚他是否有律師。

過去四個月，類似檢舉案例層出不窮；佩德羅什(Robert Lee Petrosh)本月5日因闖進國會遭捕，因為他母親將兒子出現在國會的事情告訴朋友，最後引來FBI調查。

闖國會男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)的律師(Albert Watkins)表示，他的客戶與其他被指控的暴徒輕信川普有關選舉舞弊的不實說法，「這些人有腦傷，他們不是壞人。」

華盛頓郵報(WP)報導，沃姆斯和逾30名紐約州居民因涉入國會暴動事件而遭逮捕，據稱沃姆斯在紐約州有一間修車廠，但該修車廠並未回應。

根據九頁長的事實聲明書，沃姆斯從紐約州西部開車近300哩到國會，企圖扭轉選舉結果，他被看到頭戴川普帽子和穿了一件「CNN假新聞」的衣服；攝影機拍到他在當天下午進入國會。

而在沃姆斯看完牙醫六天後，揭密者向FBI告知沃姆斯的吹噓內容，不過調查人員並未從攝影機畫面看到他在抽大麻。

當局表示，目前不清楚揭密者與沃姆斯的關係；FBI表示，揭密者事後便未再回應當局的進一步問題。