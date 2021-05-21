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眾院通過國會保安法案 民主黨自由派有雜音

記者張聲肇／綜合報導
眾院以213對212票驚險通過19億元國會保安法案，歐瑪等女議員認為，國會必須查明，是否有國會警察內應。(美聯社)
眾院以213對212票驚險通過19億元國會保安法案，歐瑪等女議員認為，國會必須查明，是否有國會警察內應。(美聯社)

國會眾院20日因為民主黨內左派議員對法案內容有意見，以213對212票驚險通過19億元國會保安法案，也讓法案是否也能通過參院，前景不明。

目的在強化國會安全，防止元月6日國會暴亂再度發生的法案，民主黨內自由派堅持要附加「查清內賊」條款才肯投贊成票。

歐瑪(Ilhan Omar)、歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)等女議員認為，國會必須查明，川普鼓動的國會暴亂，是否有國會警察內應，才會演變為多人死傷的悲劇。

歐凱秀、特萊布(Rashida Tlaib)和鮑曼(Jamaal Bowman )與黨團領導人協商未果，以「出席投票」但不投票，表示不滿；歐瑪、布希(Cori Bush)和普雷斯里(Ayanna Pressley)更投下反對票。

歐瑪說，「每當我們的警察制度失靈時，大家第一個反應居然是：給它更多錢，這種玩法，老實說，我很厭煩了。」

力主改革警政的歐瑪說，她親眼目睹元月6日的國會暴亂，就是警方準備不足、反應錯亂、也缺乏政治意願的結果，「我就搞不懂，多給警察經費，為什麼就可以解決這些問題。」

眾院以213對212票驚險通過19億元國會保安法案，歐凱秀等女議員認為，國會必須...
眾院以213對212票驚險通過19億元國會保安法案，歐凱秀等女議員認為，國會必須查明，是否有國會警察內應。(路透)

經調查，好幾名國會警察遭無薪停職，難怪歐瑪等議員懷疑，守衛國會的警察團隊是否就有極端分子，暗地裡附和川普下令進攻國會，阻擋國會宣布拜登當選。

投反對票的這三人表示，他們的理由是法案提撥來治療受傷員工的錢不夠，卻大力補助亟需改革的警察制度，優先撥款的對象居然是「長久以來支持、保護白人至上論者暴力」的殘破制度，而不是處理這種人主導的社會激化、暴力行為、散播不實言論等問題。

拒投贊同票的鮑曼也說，對警察花鉅款無助解決真正的問題，也抓不出國會警察團隊裡面的內賊。

這些自由派議員反彈這麼大，幾個消息來源都說，讓黨團領導人措手不及。

法案雖然在眾院驚險過關，參院的共和黨議員以「部分條款有問題」和「未邀請共和黨議員共同起草」為由，揚言不會讓它順利通過。

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